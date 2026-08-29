Bayern München deklassiert Stuttgart zum Saisonauftakt mit 5:1. Harry Kane verrät nach dem Spiel Details zu Vertragsverhandlungen. Manuel Neuer feiert derweil sein 600. Bayern-Pflichtspiel und stellt einen Ligarekord auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern München startet mit 5:1 gegen Stuttgart erfolgreich in die Bundesliga

Harry Kane bestätigt positive Vertragsgespräche,

Manuel Neuer erreicht sein 600. Pflichtspiel und einen Ligarekord

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bayern München legt einen äusserst gelungenen Start in die neue Bundesliga-Saison hin. Der Meister fegt zum Auftakt zu Hause Stuttgart gleich mit 5:1 vom Platz. Upamecano, Olise, Pavlovic, Diaz und ein Eigentor von Vagnoman, der zuvor zwischenzeitlich den 1:1-Ausgleich für Stuttgart erzielte, führen die Münchner zum deutlichen Sieg.

Für einmal ohne Tor bleibt Harry Kane (33). Trotzdem dürfte der Starstürmer bei den Bayern-Fans nach dem Spiel für grosse Freude sorgen. Der Engländer, dessen Vertrag bei den Münchnern am Saisonende ausläuft, kommentiert nämlich nach der Partie den Stand der Vertragsverhandlungen und hat erfreuliche News.

«Wird nicht mein letzter Vertrag sein»

Es sehe «ziemlich gut» aus, verrät Kane. «Das erste Gespräch hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Aber wie immer werden solche Dinge nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen geklärt. Es wird noch viele weitere Gespräche über die Einzelheiten geben», so der 33-Jährige.

Die bisherigen Verhandlungen über die Verlängerung des Arbeitspapiers seien positiv verlaufen, zu klären seien «nur noch Details» und vermutlich die Laufzeit des neuen Vertrages. Denn Kane sagt, dass er noch weitere Pläne habe. «Ich bin 33 Jahre alt. Es wird wahrscheinlich nicht mein letzter Vertrag sein, aber es ist dennoch ein grosser und wichtiger Vertrag, den ich unterschreibe. Deshalb muss ich sicherstellen, dass ich glücklich damit bin», so der Stürmer, der sich in der vergangenen Saison mit 36 Treffern in 31 Spielen zum Bundesliga-Torschützenkönig krönte.

Neuer erreicht drei Meilensteine

Während Kane vorne noch weiterhin für Tore sorgen soll, können die Bayern auch hinten auf einen Leistungsträger zählen. Manuel Neuer (40) erreicht gegen Stuttgart gleich mehrere Meilensteine seiner erfolgreichen Karriere.

Der Captain hütet zum 600. Mal das Tor der Münchner in einem Pflichtspiel und zum 546. Mal in einem Bundesliga-Spiel. Der deutsche Torhüter rückt damit auf Platz fünf der «ewigen» Rekordspieler-Liste vor und liegt nun gleichauf mit Mirko Votava (70). Auf den Plätzen davor rangieren Klaus «Tanne» Fichtel (81, 552 Spiele), Oliver Kahn (57, 557), Manfred Kaltz (73, 581) und Charly Körbel (71, 602).

Neuer stellt beim 5:1-Erfolg gleichzeitig einen neuen Ligarekord auf. In der über 63-jährigen Geschichte der höchsten deutschen Liga kommt Neuer als erster Profi in 21 aufeinanderfolgenden Saisons zum Einsatz. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 19. August 2006 noch im Trikot von Schalke, ehe er im Sommer 2011 nach München wechselte. Nur Fichtel absolvierte mit 22 Spielzeiten noch mehr Bundesliga-Saisons als Neuer – allerdings nicht in Folge. Denn beim früheren Schalke- und Bremen-Libero gab es mit der Zweitliga-Saison bei Werder 1980/81 dazwischen eine Unterbrechung.

«Schaue nicht so auf Zahlen und Statistiken»

Wie Neuer nach dem Spiel gegenüber Sky sagt, seien es für ihn «besondere Marken». «Aber ich schaue jetzt nicht so auf die Zahlen und Statistiken», so der 128-fache deutsche Nationaltorhüter. Wichtig sei es für ihn, dem Team zu helfen.

«Es ist auf jeden Fall wunderschön, in dieser Mannschaft zu spielen», äussert sich Neuer weiter. Der Hunger in der Mannschaft sei nach wie vor riesengross, weshalb es Spass mache. «Deshalb ist es immer eine extra Motivation, auch für den Verein und für die Fans zu spielen», so der 40-Jährige. Für Neuer kommen noch einige weitere Spiele dazu. Sein Vertrag, den er im Mai um ein Jahr verlängert hatte, läuft noch bis Juni 2027 – ob dann Schluss ist?