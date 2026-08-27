Familienmoment beim FC Bayern-Training: Manuel Neuers Mutter und Sohn Luca besuchten ihn am Mittwoch im Training. Der Weltmeister nahm sich nach der Einheit Zeit, um mit seinem Sohn auf dem Rasen zu spielen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern startet am Freitag in die Bundesliga-Saison.

Neuers Mutter und sein Sohn besuchen ihn im Training.

Neuer wird bald zum zweiten Mal Vater, Schwangerschaft seit Frühling bekannt.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Den ersten Titel haben die Bayern schon wieder eingesackt: Am vergangenen Samstag holten die Münchner dank eines 2:1-Sieges gegen Dortmund den deutschen Supercup. So richtig startet die Saison für den Rekordmeister aber am Freitag mit dem Auftaktspiel zu Hause gegen Stuttgart.

Die ganz grosse Anspannung löst das bei den Bayern aber offensichtlich nicht aus. Am Mittwochmorgen hatten viele Stars trainingsfrei oder absolvierten eine Regenerationseinheit. Nicht so allerdings das Torwart-Trio um Weltmeister Manuel Neuer (40), Ersatz-Keeper Jonas Urbig (23) und Nachwuchs-Torwart David Poddar-Stiube (16). Zusammen mit ihrem Torwarttrainer Michael Rechner absolvierten sie eine rund einstündige Trainingssession.

Und dort kam es dann zu einer kleinen Überraschung: Während des Trainings tauchte nämlich plötzlich Neuers Mutter Marita gemeinsam mit seinem Sohn Luca am Spielfeldrand auf. Der Kleine trug dabei stolz das Bayern-Trikot mit dem Namen seines Vaters. Da stahl der neue Neuer dem Papa kurzerhand mal die Show.

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Letzter Schub vor Saisonstart

Nach der Trainingseinheit nahm sich Neuer dann richtig Zeit für seinen Sohnemann und turnte gemeinsam mit ihm über den Rasen.

Die Family-Power könnte der Nummer 1 des FCB nochmals den nötigen Schub für die neue Saison geben. Den kann der Goalie-Altmeister nach dem enttäuschenden Comeback in der Nationalmannschaft an der WM-Endrunde auch brauchen.

Übrigens: Es dauert nicht mehr lange, bis nicht mehr nur Luca und seine Mutter bei den Spielen von der Tribüne aus zuschauen, denn Neuer und seine Ehefrau Anika (26) bekommen bald Zuwachs. Der Torhüter hatte die Schwangerschaft im Frühling selbst öffentlich gemacht.