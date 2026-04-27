Nach dem Sieg von Heidenheim gegen St. Pauli spielen sich emotionale Szenen ab. Heidenheim-Profi Eren Dinkci, der den Treffer zum 2:0-Endstand erzielt, bricht nach dem Spiel in Tränen aus. Der Grund: Bei seiner Freundin wurde Ende Januar Leukämie diagnostiziert.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nach dem Kellerduell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli spielen sich hochemotionale Szenen ab. Für Heidenheims Torschützen Eren Dinkci (24) bedeutet sein Treffer zum 2:0-Endstand weit mehr als nur einen sportlichen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Freundin an Blutkrebs erkrankt

Nach dem Abpfiff brechen bei der Leihgabe des SC Freiburg alle Dämme. Der bewegende Hintergrund: Seine Freundin Cinja erhielt Ende Januar die Diagnose Leukämie. Dinkci kann seine Tränen nach dem Spiel nicht zurückhalten – ein Moment, der jeden tief berührt und bewegt.

Wie die «Bild» berichtet, äussert sich auch Trainer Frank Schmidt nach der Partie voller Mitgefühl: «Er schafft es im Training, in den Spielen, auch mal den Kopf kurz freizubekommen. Man kann alles erreichen, wenn man zusammenhält, und deswegen ist es sehr emotional.»

Für den Deutsch-Türken ist es der erste Treffer seit der Schock-Diagnose. «So ein Tor gibt natürlich auch Kraft», betont er nach dem Schlusspfiff am Dazn-Mikrofon. Er widme sein Tor natürlich Cinja: «Und ich hoffe, dass sie sich gefreut hat und ihr das Tor auch ein bisschen Kraft schenkt.»

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