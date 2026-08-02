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Erzielte 16 Tore für die Espen
Ex-FCSG-Knipser wechselt zu Lustrinellis Union Berlin

Ex-Thun-Coach Mauro Lustrinelli holt Emmanuel Latte Lath zu Union Berlin. Der frühere FCSG-Knipser wechselt auf Leihbasis inklusive Kaufoption vom MLS-Klub Atlanta United in die deutsche Hauptstadt.
Publiziert: 21:53 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
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Emmanuel Latte Lath wechselt von Atlanta United zu Union Berlin.
Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ex-Thun Coach Lustrinelli holt Ex-FCSG-Stürmer Latte Lath zu Union Berlin
  • Ivorer kommt per Leihe nach Berlin
  • Latte Lath erzielte 16 Tore in 34 Spielen für St. Gallen
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Mauro Lustrinelli (50) darf sich auf einen neuen Mittelstürmer freuen, der für Super-League-Fans ein vertrauter Name ist: So hat sich Union Berlin die Dienste von Ex-Espe Emmanuel Latte Lath (27) gesichert. Der Ivorer wechselt auf Leihbasis inklusive Kaufoption vom MLS-Klub Atlanta United zu den Köpenickern.

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In der Saison 2022/23 stürmte Latte Lath auf Leihbasis für den FC St. Gallen und erwies sich in der Ostschweiz als torgefährlicher Knipser: In 34 Pflichtspielen für die Espen netzte er beachtliche 16 Mal ein. Diese Leistung rief den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough auf den Plan, der ihn im Sommer 2023 fest von Atalanta Bergamo verpflichtete. Auch auf der Insel wusste der Angreifer zu überzeugen, weshalb Atlanta United schliesslich tief in die Tasche griff und ihn mit einer Ablösesumme von 21,25 Millionen Euro zum Rekordeinkauf des Vereins machte.

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Das US-Abenteuer entpuppte sich jedoch als teures Missverständnis. Nun schlägt Latte Lath ein neues Kapitel in der Bundesliga auf – eine Aufgabe, der er voller Vorfreude entgegenblickt: «Die Bundesliga ist eine grosse Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte die Chance nutzen, mich auf diesem Niveau zu beweisen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen.»

Auch Ex-Thun-Coach Lustrinelli wird darauf hoffen, dass Latte Lath an der Alten Försterei wieder zu jener Torgefahr zurückfindet, die ihn schon in der Schweiz und in England ausgezeichnet hat.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
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0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
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0
0
0
1
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
Werder Bremen
0
0
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Champions League
UEFA Europa League
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Abstieg
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