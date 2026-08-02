Darum gehts
- Ex-Thun Coach Lustrinelli holt Ex-FCSG-Stürmer Latte Lath zu Union Berlin
- Ivorer kommt per Leihe nach Berlin
- Latte Lath erzielte 16 Tore in 34 Spielen für St. Gallen
Mauro Lustrinelli (50) darf sich auf einen neuen Mittelstürmer freuen, der für Super-League-Fans ein vertrauter Name ist: So hat sich Union Berlin die Dienste von Ex-Espe Emmanuel Latte Lath (27) gesichert. Der Ivorer wechselt auf Leihbasis inklusive Kaufoption vom MLS-Klub Atlanta United zu den Köpenickern.
In der Saison 2022/23 stürmte Latte Lath auf Leihbasis für den FC St. Gallen und erwies sich in der Ostschweiz als torgefährlicher Knipser: In 34 Pflichtspielen für die Espen netzte er beachtliche 16 Mal ein. Diese Leistung rief den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough auf den Plan, der ihn im Sommer 2023 fest von Atalanta Bergamo verpflichtete. Auch auf der Insel wusste der Angreifer zu überzeugen, weshalb Atlanta United schliesslich tief in die Tasche griff und ihn mit einer Ablösesumme von 21,25 Millionen Euro zum Rekordeinkauf des Vereins machte.
Das US-Abenteuer entpuppte sich jedoch als teures Missverständnis. Nun schlägt Latte Lath ein neues Kapitel in der Bundesliga auf – eine Aufgabe, der er voller Vorfreude entgegenblickt: «Die Bundesliga ist eine grosse Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte die Chance nutzen, mich auf diesem Niveau zu beweisen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen.»
Auch Ex-Thun-Coach Lustrinelli wird darauf hoffen, dass Latte Lath an der Alten Försterei wieder zu jener Torgefahr zurückfindet, die ihn schon in der Schweiz und in England ausgezeichnet hat.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
0
0
0