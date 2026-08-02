Juventus Turin gibt am Sonntag gleich zwei Transfers bekannt. Randal Kolo Muani kehrt von PSG zu den Italienern zurück. Zudem stösst mit Kerim Alajbegovic ein WM-Fahrer zum Team.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach wochenlangen Gerüchten um einen Abgang ist der Transfer nun offiziell. Randal Kolo Muani (27) wechselt von Paris Saint-Germain zurück zu Juventus Turin. Gemäss Medienberichten bezahlen die Italiener dem Ligue-1-Klub rund 50 Millionen Euro für den Stürmer, 38 Millionen Euro als Fixsumme und zwölf weitere als mögliche Boni. Bei der Alten Dame unterschreibt er einen Vertrag bis Juni 2031.

Der französische Nationalspieler stand bereits in der Rückrunde der Saison 2024/2025 leihweise für den italienischen Rekordmeister im Einsatz. Mit zehn Treffern und drei Assists in 22 Pflichtspieleinsätzen wusste er zu überzeugen. In der vergangenen Saison wurde er erneut ausgeliehen, allerdings an Premier-Ligist Tottenham. Nun folgt der definitive Abgang zurück nach Italien.

Auch Leverkusen-Juwel zu Juve

Ausserdem verpflichtet Juventus Kerim Alajbegovic (18) von Bayer Leverkusen für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Der Offensivspieler erhält bei den Italienern wie Kolo Muani einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2031. Der 18-Jährige absolvierte die Jugendstationen bei Leverkusen, ehe er vor einem Jahr zum österreichischen Bundesligisten RB Salzburg wechselte und dort mit einer starken Saison (7 Tore in 19 Spielen) überzeugte.

Bayer Leverkusen hatte Alajbegovic diesen Sommer per Rückkaufklausel für 8 Millionen nach Deutschland zurückgeholt. Nun lässt der Bundesligist den Youngster, der an der WM für Bosnien-Herzegowina auch im Gruppenspiel gegen die Schweizer Nati auf dem Platz stand und gegen Katar traf, aber für mehr als das Dreifache in die Serie A weiterziehen.

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