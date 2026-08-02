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Vierte Station in Italien
Sohm wechselt innerhalb der Serie A

Ex-FCZler Simon Sohm wechselt von der Fiorentina zu Serie-A-Aufsteiger Venezia. Der Transfer erfolgt auf Leihbasis inklusive Kaufoption. Für den Schweizer ist es bereits die vierte Station in Italien.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Simon Sohm wechselt von Fiorentina zu Serie-A-Aufsteiger Venezia.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Simon Sohm wechselt von Fiorentina auf Leihbasis zu Venezia
  • Venezia sichert sich Kaufoption für rund 10 Millionen Euro
  • Sohm spielt bereits für den vierten italienischen Klub
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Jetzt ist der Transfer offiziell: Der Schweizer Simon Sohm (25) wechselt innerhalb der Serie A von der Fiorentina zu Aufsteiger Venezia. Blick hatte bereits vor drei Tagen über den bevorstehenden Deal berichtet.

Erst vor einem Jahr war der viermalige Schweizer Nationalspieler für 15 Millionen Euro von Parma zur «Viola» gewechselt. Ein Transfer, der sich für beide Seiten kaum auszahlte: Schon im Winter 2026 folgte die Leihe zu Bologna. Nun zieht der ehemalige FCZ-Akteur (erneut) auf Leihbasis weiter nach Venedig – seine somit bereits vierte Station in Italien.

Venezia hat sich zudem eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler gesichert. Laut Transfer-Insider Gianluca Di Marzio liegt diese bei rund 10 Millionen Euro.

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