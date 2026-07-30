Simon Sohm könnte die AC Fiorentina in diesem Sommer bereits wieder verlassen. Serie-A-Aufsteiger Venezia soll Interesse bekunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simon Sohm (25) könnte von Fiorentina zu Venezia wechseln

Serie-A-Aufsteiger Venezia plant Leihgeschäft mit Kaufoption für den Zürcher

Venezia investiert stark, neues Stadion öffnet 2027 auf dem Festland

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die letzte Saison war für Simon Sohm (25) ein Murks. Erst steckte er mit der Fiorentina tief in der Krise. Und auch sein Leihwechsel im Winter zu Bologna brachte nicht den erhofften Befreiungsschlag. Und dann stand er auch nicht im WM-Aufgebot von Nati-Trainer Murat Yakin (51).

Die neue Saison soll für Sohm deshalb auch sowas wie ein Neustart darstellen. Zwar unterschrieb er bei der Fiorentina erst vor einem Jahr einen Vertrag bis 2030. Doch seine Zukunft scheint nicht in der Renaissance-Stadt zu liegen.

Wie Transferexperte Nicolò Schira zuerst berichtete und sich mit Blick-Informationen deckt, beschäftigt sich Serie-A-Aufsteiger Venezia derzeit intensiv mit dem ehemaligen FCZ-Spieler. Im Raum steht ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Für Sohm wäre es nach Parma, Fiorentina und Bologna bereits die vierte Station in der Serie A.

Venezia war in den vergangenen Jahren das, was als klassischer Liftklub bezeichnet wird. Diesmal soll der Klassenerhalt jedoch nachhaltig gelingen. Die Ambitionen sind gross, zudem wird stark investiert – auch, weil in rund einem Jahr das neue Stadion eröffnet werden soll. Gespielt wird dann nicht mehr auf der nur per Schiff erreichbaren Insel Sant'Elena, sondern auf dem Festland.

Ob Sohm schon bald Teil dieses Projekts wird, dürfte sich in den nächsten Wochen entscheiden.