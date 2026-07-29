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Leihe mit Kaufpflicht
Juve holt PSG-Stürmer – Parisern droht dickes Minusgeschäft

Juventus verpflichtet Randal Kolo Muani definitiv von Paris Saint-Germain. Die Alte Dame zahlt dafür bis zu 46 Millionen Franken. Der Franzose kennt den Klub bereits aus einer vergangenen Leihe.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Nun spielt er also erneut in Italien: Kolo Muani.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kolo Muani (26) wechselt fix von PSG zu Juventus Turin
  • Leihe mit Kaufpflicht, Ablösesumme 35,5 Mio. CHF plus 11 Mio. Boni
  • 2024/25 erzielte er 8 Tore in 16 Serie-A-Spielen
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Joël HahnRedaktor Sport

Jetzt ist der Transfer definitiv: Randal Kolo Muani (27) wechselt fix von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichten, erfolgt der Deal zunächst als Leihe mit Kaufpflicht. Diese greift, sofern sich Juve am Ende der Saison für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert.

Die Ablösesumme beträgt 35,5 Millionen Franken, dazu können bis zu über 11 Millionen Franken an Boni fällig werden. Kolo Muani kennt Juventus bereits bestens: In der Rückrunde der Saison 2024/25 erzielte er auf Leihbasis acht Tore in 16 Serie-A-Spielen. Zu einer festen Verpflichtung kam es damals jedoch nicht. Stattdessen spielte der Franzose in der vergangenen Saison leihweise für Tottenham, wo er die Erwartungen nicht erfüllen konnte.

PSG hatte Kolo Muani 2023 für über 88 Millionen Schweizer Franken von Eintracht Frankfurt verpflichtet. In Paris konnte er die hohen Erwartungen allerdings nie erfüllen. Nun folgt der definitive Wechsel zur Alten Dame – und den Parisern droht ein grosses Minusgeschäft.

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