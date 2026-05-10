Wolfsburg-Profi zertrampelt Penaltypunkt vor Kane-Fehlschuss

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry Kane verschiesst in der 36. Minute gegen Wolfsburg einen Elfmeter

VfL-Verteidiger Belocian manipulierte den Penaltypunkt vor Kanes Fehlschuss

Anto Grgic traf in der Schweiz 23 Elfmeter in Serie erfolgreich

Andri Bäggli Redaktor Sport

Es ist eine Szene mit Seltenheitswert: Bayern-Stürmer Harry Kane schreitet in der 36. Minute gegen Wolfsburg zum Punkt, um einen Elfmeter zu schiessen. Eigentlich nichts als Routine für den Engländer, der in dieser Saison bereits zum elften Mal einen Strafstoss schiessen darf – alle 23 Versuche in der Bundesliga zuvor zappelten im Netz. Nicht aber Nummer 24. Kane rutscht weg, der Schuss geht über das Tor.

Kane hat Glück. Sein Fehlschuss fällt nicht weiter ins Gewicht, da Olise in der 56. Minute das 1:0 schiesst und damit die Abstiegssorgen der Wölfe weiter verschärft.

Dabei haben diese bereits beim Penalty von Kane tief in die Trickkiste gegriffen. VfL-Verteidiger Jeanuël Belocian zertrampelt kurz vor dem Strafstoss den Penaltypunkt und leistet so seinen Beitrag am verschossenen Elfer. Nach dem Spiel sagt Patrick Wimmer zur Aktion seines Teamkollegen: «Es sind natürlich dann dreckige Spielchen, die muss man vielleicht auch anwenden, wenn man da unten drinsteht.»

Hitz machte es vor

Die Szene erinnert an Marwin Hitz. Der Basel-Goalie spielte 2015 noch bei Augsburg und wurde dabei erwischt, wie er gegen Köln mit seinem Fuss tiefe Löcher neben dem Punkt grub. Anthony Modeste rutschte aus, Hitz konnte den Elfmeter parieren und Augsburg gewann das Spiel mit 1:0. Der 38-Jährige stand damals heftig in der Kritik und entschuldigte sich später für die Unsportlichkeit. Von Köln gab es damals eine Rechnung für den kaputten Rasen.

Bei den Bayern wird man Belocian die Aktion nicht lange übelnehmen. Zwar sagt Tom Bischof nach dem Spiel: «Ich weiss, dass Wolfsburg um die Relegation kämpft, um in der Bundesliga zu bleiben. Trotzdem finde ich, dass es eine unnötige Aktion ist. Ich glaube, Fairplay macht man trotzdem, auch wenn es um viel geht.» FCB-Goalie Jonas Urbig zeigt sich nachsichtiger: «Für Wolfsburg geht es um alles. Deswegen bin ich gar nicht böse darum, dass da jemand den Elfer manipuliert hat. Im Endeffekt geht es da um die Existenz.»

In der Schweiz ist übrigens Anto Grgic der sicherste Elfmeterschütze. 23 Mal war der Lugano-Mittelfeldspieler in Serie erfolgreich. Damit hat der 29-Jährige nun die Chance, die Bundesliga-Serie von Kane zu brechen. Zum Jahrtausendrekord fehlen ihm aber trotzdem noch acht Penaltys. Kane stellte diesen wettbewerbsübergreifend auf – 31 Mal in Folge traf der England-Captain, bis er im DFB-Pokal 2025 an Wehen-Goalie Florian Stritzel scheiterte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos