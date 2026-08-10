Pizza-Zoff bei Union Berlin: Trainer Mauro Lustrinelli scherzt über Pizza Hawaii und droht mit Rücktritt, sollte die umstrittene Sorte erneut serviert werden. Die Fans feiern seine Haltung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mauro Lustrinelli kritisiert Pizza Hawaii bei Union Berlin scherzhaft

Community feiert seinen Humor, diskutiert über Pizza mit Ananas

Union Berlin gewinnt Testspiel gegen Aris Limassol 3:2 in Österreich

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

In Italien ist Ananas auf einer traditionellen Pizza für die meisten inakzeptabel und gilt daher als kulinarische Sünde. Auch bei Union Berlin kommt es zum Zoff um die umstrittene Pizzasorte. Mittendrin: Thun-Meistertrainer Mauro Lustrinelli (50), der seit dieser Saison bei den Berlinern an der Seitenlinie steht.

Die Eisernen absolvieren zum Abschluss des Trainingslagers in der österreichischen Steiermark noch ein letztes Testspiel über dreimal 45 Minuten. Gegen den zypriotischen Klub Aris Limassol gibt es dabei zum Abschluss der achttägigen Vorbereitung einen 3:2-Sieg, wobei Neuzugang und Ex-FCSG-Stürmer Emmanuel Latte Lath (27) den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt.

«Dann bin ich nicht mehr Trainer»

Belohnt für den ersten Erfolg nach sechs Testspielen ohne Sieg werden Spieler und Staff anschliessend mit Pizza. Zur Auswahl steht dabei auch Pizza Hawaii, was Lustrinelli auf den Plan ruft. In einem Video, das Union Berlin auf Instagram postet, sagt der Tessiner mit Pizzakarton in der Hand scherzhaft: «Wenn es in diesem Verein noch einmal Pizza Hawaii gibt, bin ich nicht mehr Trainer.» «Ist vermerkt», schreiben die Köpenicker zum Video.

Bei der Community scheint Lustrinellis lockere Art und Humor bestens anzukommen. Auch wenn sich einige nicht ganz sicher sind, ob der 50-Jährige es nicht doch ernst meint. «Sein Blick sagt mir, dass er es ernst meint. Aber er hat ja auch recht», schreibt ein User.

«Er ist so ein weiser Mann»

Neben zahlreichen Lach-Emojis erhält Lustrinelli auch viel Zustimmung. «Pizza Hawaii ist ja auch ein Verbrechen gegen den Geschmack», «Hört endlich auf, Pizza mit Ananas zu belegen», «Er ist so ein weiser Mann! Sehr sympathisch», «Bravo Mauro, das geht gar nicht!», lauten einige Kommentare der Follower, die Pizza Hawaii des Weiteren als «Zumutung» oder «No-Go» bezeichnen.

Einigen wenigen Union-Fans scheint Ananas auf der Pizza aber zu schmecken. «Gibt nichts Besseres. Ihr wisst ja gar nicht, was gut ist» und «Aber es schmeckt doch so gut» heisst es von zwei Usern. Derweil würden einige sogar noch weiter gehen. «Am besten auch noch Pfirsiche mit auf die Pizza» und «Pizza Hawaii mit Ei» lauten die Vorschläge. Was wohl Lustrinelli dazu sagen würde?