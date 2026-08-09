Hannover 96 verliert trotz Überlegenheit 1:3 gegen Cottbus. Torhüter Pascal Loretz, der sein Bundesliga-Debüt feiert, sieht dabei nicht gut aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pascal Loretz debütiert im Hannover-Tor, verliert 1:3 gegen Cottbus

Trainer kritisiert Fehler: «Wie an Weihnachten Geschenke verteilt»

18’000 Zuschauer sehen Hannovers dominanten, aber enttäuschenden Saisonauftakt

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Über 18'000 Zuschauer. Wunderbare Stimmung. Perfektes Fussballwetter. Und mittendrin? Ex-FCL-Goalie Pascal Loretz (23), der gegen Energie Cottbus sein Debüt im Hannover-Tor in der 2. Bundesliga feiert. Doch von Feiern kann eigentlich keine Rede sein. Loretz erwischt keinen guten Tag. Erst kassiert er einen abgefälschten Freistoss zum 0:1 (Torschütze Tolcay Cigerci).

Dann kommt der Keeper nach 70 Minuten gegen Moritz Hannemann klar zu spät. Penalty. Cigerci versenkt cool zum 2:1 aus Cottbus-Sicht.

Beim dritten Gegentreffer sieht Loretz dann wieder nicht gut aus. Justin Butler trifft aus spitzem Winkel. Unhaltbar? Eher nicht.

So verliert Hannover das erste Spiel der Saison 1:3. Dabei sind die 96er die bessere Mannschaft in diesem Spiel, sie haben mehr Spielanteile, mehr Chancen. Doch am Ende müssen sie sich geschlagen geben. Hannover-Trainer Christian Titz bringt es nach der Partie auf den Punkt: «Heute haben wir hier wie an Weihnachten und Ostern zusammen die Geschenke verteilt. Das war ein Spiel, das wir ganz klar für uns entscheiden müssen.»

Und was sagt Loretz zu seinem ersten Spiel? «In der ersten Halbzeit waren wir extrem dominant, hatten unglaublich viele Torchancen, müssten da fast schon den Sack zumachen. In der zweiten Hälfte war es ein anderes Spiel. Da haben wir uns schwergetan – und bei den Gegentoren ging es zu einfach.»

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