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Wird in die Ligue 1 verliehen
Leverkusen verlängert langfristig mit Mittelfeld-Talent

Bayer Leverkusen verlängert den Vertrag mit Noah Mbamba bis 2029. Der belgische U21-Nationalspieler wird für die kommende Saison an den FC Lorient in die Ligue 1 verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.
Publiziert: 09.08.2026 um 10:14 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 07:10 Uhr
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Leverkusen verlängert mit Noah Mbamba.
Foto: imago/Uwe Kraft
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bayer Leverkusen verlängert den Vertrag mit Noah Mbamba (21) vorzeitig. Der Bundesligist bindet den Mittelfeldspieler bis zum 30. Juni 2029 an sich. Der belgische U21-Nationalspieler wird gleichzeitig erneut verliehen. In der Ligue 1 soll Mbamba während der Saison 2026/27 beim FC Lorient mehr Spielpraxis sammeln. Die Franzosen zahlen eine Leihgebühr in Höhe von einer halben Million Euro für den Youngster.

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Bereits mehrmals verliehen

Anfang 2023 wechselte Mbamba aus Brügge nach Leverkusen. Zur Saison 2024/25 wurde er an Fortuna Düsseldorf in die Zweite Bundesliga ausgeliehen, wobei sich Leverkusen und die Fortuna nach einem halben Jahr über eine vorzeitige Auflösung der Leihe einigten, die ursprünglich bis Ende der Spielzeit hätte dauern sollen.

Danach wurde der 21-Jährige direkt weiter verliehen. In seiner Heimat Belgien stand er in der höchsten Liga bis diesen Sommer beim F.C.V. Dender E.H. im Einsatz. In 46 absolvierten Partien erzielte er zwei Tore und zwei Vorlagen. Nun folgt mit Lorient die nächste Leihstation.

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