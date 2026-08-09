Bayer Leverkusen verlängert den Vertrag mit Noah Mbamba bis 2029. Der belgische U21-Nationalspieler wird für die kommende Saison an den FC Lorient in die Ligue 1 verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bayer Leverkusen verlängert den Vertrag mit Noah Mbamba (21) vorzeitig. Der Bundesligist bindet den Mittelfeldspieler bis zum 30. Juni 2029 an sich. Der belgische U21-Nationalspieler wird gleichzeitig erneut verliehen. In der Ligue 1 soll Mbamba während der Saison 2026/27 beim FC Lorient mehr Spielpraxis sammeln. Die Franzosen zahlen eine Leihgebühr in Höhe von einer halben Million Euro für den Youngster.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bereits mehrmals verliehen

Anfang 2023 wechselte Mbamba aus Brügge nach Leverkusen. Zur Saison 2024/25 wurde er an Fortuna Düsseldorf in die Zweite Bundesliga ausgeliehen, wobei sich Leverkusen und die Fortuna nach einem halben Jahr über eine vorzeitige Auflösung der Leihe einigten, die ursprünglich bis Ende der Spielzeit hätte dauern sollen.

Danach wurde der 21-Jährige direkt weiter verliehen. In seiner Heimat Belgien stand er in der höchsten Liga bis diesen Sommer beim F.C.V. Dender E.H. im Einsatz. In 46 absolvierten Partien erzielte er zwei Tore und zwei Vorlagen. Nun folgt mit Lorient die nächste Leihstation.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen