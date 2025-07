Suff-Video von Bundesliga-Profi sorgt für Aufregung

1/7 Florian Neuhaus hat den Ballermann besucht. Foto: imago/Kirchner-Media

Darum gehts Ein Video des betrunkenen Florian Neuhaus sorgt für Aufsehen

Der Bundesliga-Kicker plaudert darin etwa seinen Lohn aus

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Florian Neuhaus (28) hat in der abgelaufenen Saison keine Stricke zerrissen. Bei Borussia Mönchengladbach ist er in der Bundesliga nur 18-mal zum Einsatz gekommen, meist als Einwechselspieler. Nicht das, was er sich vorstellt.

Denn Sportdirektor Roland Virkus (58) hatte andere Pläne mit ihm, als er vor zwei Jahren im Trainingslager seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängerte. Neuhaus sollte das Gesicht des Vereins werden und eine tragende Rolle übernehmen. Blöd nur, dass Trainer Gerardo Seoane (46) lediglich als Joker auf ihn setzt.

Eine Situation, die ihm womöglich zu schaffen macht. Zumindest kursiert auf Social Media ein Video, das zeigt, wie Neuhaus seine Meinung kundtut. Aufgenommen wurde es am Ballermann auf Mallorca (Sp). Und der Fussballer war offensichtlich nicht nüchtern.

«Eins, zwei, drei, vier Millionen»

Zunächst fällt der Satz: «Er ist der schlechteste Manager der Welt.» Wer genau ihn sagt, ist nicht zu sehen. Es könnte Neuhaus sein – oder einer der Fans, die sich mit ihm unterhalten. Erst danach schwenkt die Kamera auf Neuhaus. Und dieser plaudert mal eben seinen Lohn aus. «Rollo gibt Florian Neuhaus, eins, zwei, drei, vier Millionen.» Gemeint ist Gladbachs Sportdirektor, denn Virkus' Spitzname ist Rollo. Um richtig zu zählen, nimmt Neuhaus seine Finger zu Hilfe. Ob die Angabe stimmt? Gemäss «Bild» soll er tatsächlich vier Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Wann genau das Video aufgenommen wurde, ist nicht klar. Womöglich Mitte Juni, denn damals war Neuhaus wegen der Hochzeit von Maximilian Mittelstädt (28) tatsächlich auf der Insel. Ob das Ganze für den Fussballer Konsequenzen hat, wird sich zeigen. Wie Gladbach auf Anfrage der «Bild» mitteilt, soll zunächst ein Gespräch mit Neuhaus geführt und das Video auf Echtheit überprüft werden.