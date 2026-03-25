Nach dem Aus von Sebastian Kehl als Sportdirektor flammen einige Gerüchte rund um Borussia Dortmund auf. So zum Beispiel um eine Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck oder einen Brandt-Ersatz aus Italien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tottenham Hotspur zeigt Interesse an Ex-BVB-Sportchef Sebastian Kehl (46) aus Dortmund

BVB plant Kader: Nico Schlotterbeck soll bis 2031 verlängern

Transferziele: Fisnik Asllani und Nikola Vlasic könnten zusammen 54 Millionen kosten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Erst am Montag trennte sich der BVB von Sportchef Sebastian Kehl. Nun flammen bereits erste Gerüchte auf, wie es für den 46-Jährigen weitergehen könnte. Laut der englischen Zeitung «Telegraph» hat Tottenham Hotspur die Fühler nach Kehl ausgestreckt.

Die Londoner entliessen erst im Februar Sportdirektor Fabio Paratici (53) und sollen sich vorstellen können, mit Kehl einen Neuanfang zu wagen. Dieser ist angesichts der prekären sportlichen Situation nötig. In der Premier League sind die Spurs auf Platz 17 stark abstiegsgefährdet, in allen anderen Wettbewerben sind sie ausgeschieden.

Schlotterbeck vor Verlängerung

Kehls Nachfolger in Dortmund ist bereits bekannt: Ole Book wurde vom Zweitligisten SV Elversberg geholt. Und der 40-Jährige bastelt bereits ein wenig am Kader für die kommende Saison. Oberste Priorität hat beim BVB im Moment die Verlängerung von Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26). «Ich bin da natürlich im Thema. Ich habe Nico schon geschrieben, wir werden zeitnah sprechen», so Book bei seiner Vorstellung.

Die «Bild» berichtete zuletzt, dass sich die Verhandlungen mit Schlotterbeck auf der Zielgeraden befinden. Demnach soll das aktuell noch bis 2027 gültige Arbeitspapier bis 2031 verlängert werden. Gelockt werden soll der 23-fache deutsche Nationalspieler mit einem Gehalt von bis zu 14 Millionen Euro sowie einer Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen, die ab dem Sommer 2027 gelte.

Zwei Offensivspieler auf der BVB-Wunschliste

Gleichzeitig intensivieren sich seit der Einstellung von Book auch Gerüchte um Transfers von anderen Spielern. So soll laut Sky ein Transfer von Fisnik Asllani (23) wieder eine echte Option sein, sollte Serhou Guirassy (30) die Dortmunder im Sommer verlassen. Book holte Asllani im vergangenen Sommer leihweise nach Elversberg, wo ihm der Durchbruch gelang. In der laufenden Saison kommt der Kosovare für Hoffenheim auf 13 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Ein Transfer würde den BVB wohl zwischen 25 und 29 Millionen kosten.

Ein weiterer Name auf der Liste der Schwarz-Gelben soll Nikola Vlasic (28) sein – auch wenn es der Kroate vor allem seinem Landsmann Nico Kovac (54) angetan haben soll. Laut der italienischen Zeitung «Tuttosport» hat der Dortmund-Trainer den offensiven Mittelfeldspieler als idealen Nachfolger von Julian Brandt (29) auserkoren, der die Schwarz-Gelben im Sommer verlässt. Vlasic, der in der laufenden Saison auf 13 Torbeteiligungen kommt, hat bei Torino noch einen Vertrag bis 2027.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos