Darum gehts
- Tottenham Hotspur zeigt Interesse an Ex-BVB-Sportchef Sebastian Kehl (46) aus Dortmund
- BVB plant Kader: Nico Schlotterbeck soll bis 2031 verlängern
- Transferziele: Fisnik Asllani und Nikola Vlasic könnten zusammen 54 Millionen kosten
Erst am Montag trennte sich der BVB von Sportchef Sebastian Kehl. Nun flammen bereits erste Gerüchte auf, wie es für den 46-Jährigen weitergehen könnte. Laut der englischen Zeitung «Telegraph» hat Tottenham Hotspur die Fühler nach Kehl ausgestreckt.
Die Londoner entliessen erst im Februar Sportdirektor Fabio Paratici (53) und sollen sich vorstellen können, mit Kehl einen Neuanfang zu wagen. Dieser ist angesichts der prekären sportlichen Situation nötig. In der Premier League sind die Spurs auf Platz 17 stark abstiegsgefährdet, in allen anderen Wettbewerben sind sie ausgeschieden.
Schlotterbeck vor Verlängerung
Kehls Nachfolger in Dortmund ist bereits bekannt: Ole Book wurde vom Zweitligisten SV Elversberg geholt. Und der 40-Jährige bastelt bereits ein wenig am Kader für die kommende Saison. Oberste Priorität hat beim BVB im Moment die Verlängerung von Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26). «Ich bin da natürlich im Thema. Ich habe Nico schon geschrieben, wir werden zeitnah sprechen», so Book bei seiner Vorstellung.
Die «Bild» berichtete zuletzt, dass sich die Verhandlungen mit Schlotterbeck auf der Zielgeraden befinden. Demnach soll das aktuell noch bis 2027 gültige Arbeitspapier bis 2031 verlängert werden. Gelockt werden soll der 23-fache deutsche Nationalspieler mit einem Gehalt von bis zu 14 Millionen Euro sowie einer Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen, die ab dem Sommer 2027 gelte.
Zwei Offensivspieler auf der BVB-Wunschliste
Gleichzeitig intensivieren sich seit der Einstellung von Book auch Gerüchte um Transfers von anderen Spielern. So soll laut Sky ein Transfer von Fisnik Asllani (23) wieder eine echte Option sein, sollte Serhou Guirassy (30) die Dortmunder im Sommer verlassen. Book holte Asllani im vergangenen Sommer leihweise nach Elversberg, wo ihm der Durchbruch gelang. In der laufenden Saison kommt der Kosovare für Hoffenheim auf 13 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Ein Transfer würde den BVB wohl zwischen 25 und 29 Millionen kosten.
Ein weiterer Name auf der Liste der Schwarz-Gelben soll Nikola Vlasic (28) sein – auch wenn es der Kroate vor allem seinem Landsmann Nico Kovac (54) angetan haben soll. Laut der italienischen Zeitung «Tuttosport» hat der Dortmund-Trainer den offensiven Mittelfeldspieler als idealen Nachfolger von Julian Brandt (29) auserkoren, der die Schwarz-Gelben im Sommer verlässt. Vlasic, der in der laufenden Saison auf 13 Torbeteiligungen kommt, hat bei Torino noch einen Vertrag bis 2027.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
27
72
70
2
Borussia Dortmund
27
30
61
3
VfB Stuttgart
27
20
53
4
RB Leipzig
27
18
50
5
TSG Hoffenheim
27
15
50
6
Bayer Leverkusen
27
16
46
7
Eintracht Frankfurt
27
-1
38
8
SC Freiburg
27
-5
37
9
Union Berlin
27
-15
31
10
FC Augsburg
27
-17
31
11
FSV Mainz
27
-9
30
12
Hamburger SV
27
-9
30
13
Borussia Mönchengladbach
27
-13
29
14
Werder Bremen
27
-17
28
15
1. FC Köln
27
-9
26
16
FC St. Pauli
27
-20
24
17
VfL Wolfsburg
27
-22
21
18
1. FC Heidenheim 1846
27
-34
15