Geht Julian Brandt, der den BVB im Sommer verlassen wird, nach Italien? Es soll schon Gespräche mit einem Serie-A-Verein gegeben haben.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Abgang von Julian Brandt (29) nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund im Sommer ist mittlerweile beschlossene Sache. Nun meldet die «Gazzetta dello Sport» Interesse der AS Roma am ablösefreien Offensivspieler.

Laut der italienischen Zeitung gab es sogar schon Gespräche zwischen dem Klub und dem Umfeld des Spielers. Die Römer, aktuell Siebte der Serie A, kämpfen noch um die Champions-League-Quali. Laut der «Bild» dürfte Brandts Zukunftsentscheidung stark mit der sportlichen Perspektive zusammenhängen.

Zudem seien der Spieler und sein Vater Jürgen, der ihn bei der Karriereplanung seit Jahren unterstützt, dafür bekannt, ihre Optionen genau auszuloten und keine überstürzten Entscheidungen zu fällen. Ebenfalls mit Brandt beschäftigen soll sich Arsenal. Bei den Londonern dürfte er aber – im Gegensatz zur AS Roma – auf weniger Spielzeit kommen.

Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr zu Bayer Leverkusen spekuliert. Sportchef Simon Rolfes (44) nahm den Gerüchten aber den Wind aus den Segeln: «Wir haben auf der Position mit Ibrahim Maza (20) einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Von daher wird Julian kein Thema bei uns sein», erklärte er im Sport1-Doppelpass.

In seinen sieben Saisons beim BVB hat Brandt 300 Spiele absolviert und dabei 56 Tore und 69 Vorlagen verbucht.

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