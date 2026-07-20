Kevin Keegan, zweifacher Ballon-d'Or-Gewinner und englische Fussball-Ikone, ist tot. Der Ex-Liverpool- und HSV-Stürmer starb an Krebs, wie seine Familie am Montag bekanntgab. Seine ehemaligen Vereine zollen ihm Tribut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kevin Keegan stirbt mit 75 an Krebs

Zweifacher Ballon-d’Or-Gewinner erzielte 100 Tore für Liverpool

Er absolvierte 63 Länderspiele für England und trainierte später die Three Lions

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Traurige Nachrichten von der Insel. Der ehemalige englische Fussballspieler und -trainer Kevin Keegan ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Dies bestätigt seine Familie am Montagnachmittag gegenüber «Sky».

In einer Erklärung gegenüber dem Sender schreibt die Familie, dass Keegan an Krebs gestorben sei und «in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben war». «Kevin war ein geliebter Ehemann, Vater und Grossvater. Die Familie möchte Kevins grossartigem Ärzteteam für seine Unterstützung danken», heisst es im Statement.

Zweifacher Ballon-d'Or-Gewinner

Keegan hatte im Januar seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Wegen anhaltender Bauchschmerzen sei er ins Spital eingeliefert worden, wo die Krankheit bei Untersuchungen festgestellt worden sei. Anfang Juni folgte die Nachricht, dass der Krebs im finalen Stadium sei und die Fussball-Legende nicht mehr auf die Behandlungen anspreche.

Keegan schaffte seinen Durchbruch beim FC Liverpool. Für die Reds erzielte er in 322 Spielen 100 Tore und lieferte 88 Vorlagen. Mit Liverpool feierte er dreimal den englischen Meistertitel, zweimal den Uefa-Cup, zweimal den englischen Superpokal und einmal den Europapokal der Landesmeister. 1977 erfolgte der Transfer zum HSV, wo er in 113 Einsätzen 40 Tore verbuchte und 1979 den deutschen Meistertitel holte. Während seiner Zeit beim Bundesligisten wurde Keegan zweimal mit dem Ballon d'Or als «Europas Fussballer des Jahres» ausgezeichnet.

Vereine bekunden Beileid

Auf Nationalmannschaftsebene bestritt Keegan 63 Länderspiele für England (21 Tore). Der ehemalige Mittelstürmer beendete schliesslich nach Stationen in seiner Heimat England, unter anderem bei Southampton und Newcastle, 1985 seine erfolgreiche Karriere. Später trainierte Keegan Newcastle, Fulham, Manchester City sowie in den Jahren 1999 und 2000 die englische Nationalmannschaft.

Seine früheren Vereine sowie Englands Nationalmannschaft zollen der Legende in den sozialen Medien mit Beileidsbekundungen Tribut. Auch Fabian Schär, der bei Newcastle unter Vertrag steht, trauert um Keegan. «Dein Vermächtnis wird immer in unserem Klub weiterleben! Ich sende Liebe an deine Familie», schreibt der Ex-Nati-Spieler auf Instagram.