Liverpool- und HSV-Legende
Zweifacher Ballon-d'Or-Gewinner Keegan an Krebs erkrankt

Kevin Keegan ist eine Fussball-Legende. Nun hat er eine Schock-Diagnose bekommen. Er ist an Krebs erkrankt.
Publiziert: 22:37 Uhr
|
Aktualisiert: 22:41 Uhr
1/5
Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt.
Foto: AP

Darum gehts

  • Fussball-Legende Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt
  • Das hat die Familie des 74-Jährigen bekanntgegeben
  • Ende der 1970-er Jahre hat er zweimal den Ballon d'Or gewonnen
Schock-Diagnose für Fussball-Legende Kevin Keegan. Wie seine Familie mitteilt, ist der 74-Jährige an Krebs erkrankt. Dies wurde bei Untersuchungen im Krankenhaus festgestellt. Dort eingeliefert wurde Keegan wegen anhaltender Bauchschmerzen. Aktuell unterzieht er sich den notwendigen Behandlungen. Er sei dem medizinischen Team für die fortlaufende Betreuung sehr dankbar, heisst es weiter.

Mehr gibt die Familie nicht preis. Stattdessen bittet sie darum, die Privatsphäre zu berücksichtigen.

Während seiner Karriere hat Keegan in seiner Heimat unter anderem für Liverpool, Southampton und Newcastle United gespielt. Newcastle schreibt auf Social Media: «King Kev. Wir begleiten dich auf jedem Schritt deines Weges. Wir hoffen auf eine vollständige und schnelle Genesung.»

Auch für Englands Nationalmannschaft ist er 63-mal aufgelaufen und hat dabei 21 Tore erzielt. Mit Liverpool gewann Keegan dreimal den Meistertitel (1973, 1976 und 1977), zweimal den Uefa-Pokal (1973 und 1976), den Europapokal der Landesmeister (1977) sowie einmal den englischen Pokal (1974).

Erfolgreiche Jahre in Hamburg

Seine einzige Station ausserhalb der Insel war von 1977 bis 1980 der Hamburger SV. Bei den Norddeutschen absolvierte Keegan 90 Partien und gewann mit ihnen 1979 den Meistertitel. Es sind die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere, denn als HSV-Profi wird Keegan 1978 und 1979 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.

Nach seinem Karriereende hat Keegan an die Seitenlinie gewechselt. Er coachte neben Newcastle, Fulham und Manchester City für kurze Zeit auch die englische Nationalmannschaft. Dies wenig erfolgreich. An der Europameisterschaft 2000 schied er mit ihr schon nach der Vorrunde aus.

