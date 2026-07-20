Spanien krönt sich zum Fifa-Spitzenreiter. Nach dem 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Final erklimmt La Furia Roja die Spitze der Weltrangliste vor Argentinien und Frankreich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien gewinnt die Fussball-WM 2026 und führt Fifa-Weltrangliste an

Finalsieg gegen Argentinien bringt Spanien an die Spitze

Frankreich, England, Brasilien folgen auf Plätzen drei bis fünf

Petar Djordjevic

Spanien gewinnt die WM und belegt neu den ersten Platz in der Fifa-Weltrangliste. Mit einem 1:0-Sieg gegen die Albiceleste im Final entthront Spanien den bisherigen Weltranglisten-Ersten aus Argentinien. Laut Berechnungen, die alle 104 Spiele des Turniers berücksichtigen, führt Spanien nun mit 1995,88 Punkten. Argentinien rutscht mit 1970,37 Punkten auf Rang zwei.

Frankreich belegt mit 1948,97 Punkten Platz drei, dicht gefolgt von England (1922,83 Punkte), dem Bronzemedaillengewinner des Turniers. Brasilien komplettiert die Top fünf mit 1804,92 Punkten. Auch Teams wie Marokko, Portugal, Belgien, die Niederlande und Mexiko schaffen es in die Top 10 der Fifa-Rangliste.

Die Schweizer Nati befindet sich nach dem Turnier mit 1710,88 Punkten auf Platz 14 vor Italien und hinter Kroatien.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.