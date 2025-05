Obwohl sich der Mai mit grossen Schritten dem Ende nähert, liefern die verbliebenen Tage diverse sportliche Highlights. Im Fussball die Finalspiele der UEFA-Wettbewerbe. An der Eishockey-WM die Entscheidungsspiele um Edelmetall. Und in Paris die French Open.

Wer krönt seine Saison mit einem europäischen Titel?

Mit Ausnahme der Serie A, wo sich Inter und Napoli einen Zweikampf um den «Scudetto» liefern, steht der Meister in allen grossen Ligen bereits fest. Bis Ende Monat wird auch bekannt sein, wer seine Saison mit einem europäischen Titel vergoldet. Am 21. (Europa-League), 28. (Conference-League) und 31. Mai (Champions-League) stehen die Endspiele der UEFA-Wettbewerbe an und damit ein absolutes Highlight jedes Fussballfans.

Auf nationalem Parkett verspricht die Barrage vom 27. und 30. Mai Spektakel. Während sich in der Challenge League Aarau das Ticket sicherte, tobt in der Super League ein wilder Kampf gegen die Abstiegsplätze. Einen Bezug zur Schweiz liefert auch das diesjährige Finale der Women's Champions League. Arsenal mit Lia Wälti kämpft am 24.05. gegen den FC Barcelona von Sydney Schertenleib um den Henkelpott.

Die Fussballhighlights im Mai 2025

Spiel Datum Uhrzeit Europa-League-Final 21.05. 21.00 Womens-Champions-League-Final 24.05. 18:00 Hinspiel Super-League-Barrage 27.05. 20.30 Conference-League-Final 28.05. 21.00 Rückspiel Super-League-Barrage 30.05. 20.30 Champions-League-Final 31.05. 21.00

Volle Schwingaction dank weiteren fünf Kranzfesten

Anfangs Monat wurde die diesjährige Schwingsaison eröffnet und legte mit sechs Kranzfesten einen vollgepackten Start hin. Obwohl im Mai nur noch zwei Wochenenden verbleiben, können sich Schwingfans auf fünf weitere Ernstkämpfe freuen. Am 25. beim St. Galler, Luzerner und Seeländischen, vier Tage später in Basel-Stadt. Den Abschluss bildet das Mittelländische vom 31.05.

Die Schwinghighlights im Mai 2025

Schwingfest Datum St. Galler Kantonalschwingfest 25.05. Luzerner Kantonalschwingfest 25.05. Seeländisches Schwingfest 25.05. Baselstädtisches Kantonalschwingfest 29.05. Mittelländisches Schwingfest 31.05.

Eisgenossen an der WM voll auf Kurs

Hockey-Fans werden seit dem 9. Mai an der WM in Schweden und Dänemark von der Nati regelrecht entzückt. Auf den souveränen 3:0-Sieg gegen die USA folgte eine Machtdemonstration gegen Erzrivale Deutschland (5:1), ehe Ungarn gleich mit 10:0 abgefertigt wurde. Klappts an dieser WM endlich mit der Goldmedaille? Roman Josi hat darauf eine klare Antwort.

Zweiter Tennis-Grand-Slam und doppelte F1-Legenden

Das Tennis-Jahr wird traditionell Mitte Januar mit den Australian Open und damit gleich mit einem Grand Slam eröffnet. Im Stade Roland Garros findet ab dem 25. Mai der zweite Klassiker statt und auch wenn die Schweiz weder bei den Frauen noch bei den Männern Titelanwärter stellt, dürften die French Open für beste Tennis-Unterhaltung sorgen.

In der Formel 1 eröffnete Imola vergangenen Sonntag den Europa-Block. Kommendes Wochenende steht mit Monaco gleich das nächste Highlight an, wobei die Startzeit um 15 Uhr das perfekte Sonntagnachmittagsprogramm liefert.

Giro-Action mit Sprints wie am Diamond-League-Meeting?

Gleichzeitig mit der Eishockey-WM erfolgte auch der Startschuss in die erste grosse Rundfahrt des Jahres im Radsport. Beim Giro d'Italia ist die Hälfte des Etappenplans absolviert und noch ist völlig offen, wer zum Titelgewinn sprintet. Apropos Sprint: In der Leichtathletik steht am 25. in Rabat das zweite Diamond-League-Meeting des Monats an. Auf heimischem Boden messen sich ab dem 29. Mai zudem die Springreiter beim CSIO in St. Gallen.

Weitere Highlights im Mai 2025