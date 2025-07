Staudenmann sagt für Emmentalisches Schwingfest ab

Fabian Staudenmann (25) bestätigte am Sonntag in Adelboden BE einmal mehr seine bestechende Form. Zum dritten Mal konnte er das Oberländische Schwingfest gewinnen – es ist der 18. Kranzfestsieg seiner Karriere.

Ein weiterer wird am Emmentalischen Schwingfest am kommenden Wochenende nicht dazu kommen. Staudenmann verzichtet nämlich auf einen Start in Langnau BE. «Nach intensiven Wochen gönne ich mir eine kurze Pause. Ich freue mich, beim Kantonalen wieder mit vollen Batterien anzugreifen», erklärt der 25-Jährige auf Instagram.