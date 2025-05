Auftritt vor Millionenpublikum

Letzte Woche sind alle Augen nach Basel gerichtet. Mit dem Eurovision Song Contest findet der grösste Gesangswettbewerb der Welt in der Schweiz statt. Ein Event, das weltweit Millionen von Zuschauern vor die Fernsehgeräte zieht. Mittendrin hat auch das Schwingen seinen grossen Auftritt. Alle teilnehmenden Acts lernen etwas für unser Land Typisches kennen. Die Gruppe Kaj, die für Schweden Platz 4 erreicht, wird ins Sägemehl geschickt. Und trifft dort auf Curdin Orlik (32). Vor einem so grossen Publikum ist der Viertplatzierte des ESAF 2022 auch noch nie in die Zwilchhosen gestiegen.

0:13 Favoriten sind in Magglingen: Orlik zeigt schwedischem ESC-Trio Schwingen

Eine ungewöhnliche Entscheidung

Domenic Schneider (30) steht am Zürcher Kantonalen unter besonderer Beobachtung. Vor zwei Wochen sorgte der Thurgauer mit einer unfairen Sägemehl-Aktion für Aufregung. Beim Thurgauer Kantonalen schob er Sägemehl unter den Rücken seines Gegners. Wie würden die Zuschauer auf ihn reagieren? Die Antwort: gar nicht. Schneider erhält wie immer sehr viel Applaus.

Er ist und bleibt ein Publikumsliebling. Am Abend darf sich der Landwirt den Kranz aufsetzen lassen. Als Drittplatzierter erhält er ein Rind. Normalerweise entscheiden sich die Schwinger für den Gegenwert. Nicht so Schneider. Er wählt das Tier statt das Geld. Auf seinem Bauernhof im thurgauischen Weiler Friltschen habe es noch genug Platz. Dieser ist seit über 100 Jahren im Familienbesitz.

0:45 Zürcher Kantonales: Lokalmatador bodigt Schneider im Gigantenduell

Ein paar Kilo weniger

Für viele Schwing-Fans ist Samir Leuppi (32) trotz seiner Niederlage im Schlussgang der eigentliche Sieger des Zürcher Kantonalen. Der Einheimische begeistert die Zuschauer mit spektakulären Siegeswürfen. So legt er im ersten Gang den favorisierten Domenic Schneider (30) aufs Kreuz. Im Verlaufe des Tages bezwingt der Winterthurer vier weitere Gegner. Leuppi wirkt so stark wie lange nicht mehr. Dies führt er auf eine optimale Vorbereitung zurück. «In diesem Winter konnte ich so viel Schwingen wie in den letzten vier Jahren nie.» Lobend erwähnt er die zusätzliche Sägemehl-Einheit mit den stärksten Nordostschweizer und die starken Verbandstrainings.

Auch die Umstellung im Athletikbereich hebt er positiv hervor. Neuerdings trainiert er mit Sam Böhringer (Coach) im «Klub der Sportfreunde» in Zürich Altstetten. Dank der vielen intensiven Einheiten fühlt sich Leuppi sehr fit. «Ich habe sechs Kilo abgenommen.» Trotzdem reicht es im Schlussgang gegen Armon Orlik (29) nicht zum Sieg. «Ich wollte ihn überraschen. Leider hat es nicht funktioniert. Armon ist sackstark. Wenn du den Fuss am falschen Ort hast, war es das.» Nach 50 Sekunden liegt Leuppi auf dem Rücken. Als die erste Enttäuschung verdaut ist, darf er auf einen gelungenen Sonntag zurückblicken.

0:36 Blitzsieg für Orlik: In weniger als einer Minute bodigt er Lokalmatador Leuppi

Der Oldie im Sägemehl

Grosse Stricke zerreisst Anton Dejung am Zürcher Kantonalen nicht. Nach einem Sieg und drei Niederlagen endet das Fest für ihn nach vier Gängen. Trotzdem fällt er auf. Denn Dejung ist mit seinen knapp 50 Jahren der Älteste, der ins Sägemehl steigt. Kollegen haben ihn einst zum Schwingen gebracht, er stammt nicht aus einer Schwingerfamilie. In Urdorf bestreitet er bereits sein siebtes Fest in diesem Jahr. Schwingen macht ihm Spass, auch wenn er entweder gewinnt oder verliert. «Einen Gestellten gibt es nicht, dafür bin ich konditionell zu schwach», sagt er zu Blick. Und erzählt seine besondere Geschichte.

Da sein Götti aus Chile stammt, hat er eine ganze Weile in Südamerika gelebt. Und dort sein eigenes Brot verkauft. Das Schwingen hat er trotzdem verfolgt und das ESAF auch in Chile geschaut. Nach elf Jahren kehrt Dejung in die Schweiz zurück. «Weil ich Heimweh hatte und das Brotgeschäft nicht mehr gut lief», erklärt er. Mit der Rückkehr steigt Dejung wieder selber in die Zwilchhosen. Einen Kranz hat er bisher nie gewonnen, «dreimal hintereinander hat nur ein Viertelpunkt gefehlt», sagt er. Dennoch macht ihm das Schwingen «immer noch sehr viel Spass». Was ihm daran besonders gefällt? «Der Kampf Mann gegen Mann. Das ist sehr ehrlich.» Und wie lange will er noch schwingen? Darauf hat Dejung eine klare Antwort: «In zwei Jahren will ich am Zürcher Kantonalen aufhören.»

Ist der Älteste im Sägemehl: Anton Dejung. Foto: Screenshot

Eine suboptimale Vorbereitung

Im Vorfeld des Zürcher Kantonalen setzte niemand auf Andreas Döbeli (27). Alle Experten, einschliesslich König Nöldi Forrer (46), waren sich einig, dass der Aargauer Eidgenosse das Duell gegen Armon Orlik (29) verlieren würde. Zu ihrer Überraschung hält Döbeli sehr gut dagegen. Der Landwirt gerät nie in Bedrängnis. Die Gangdauer verstreicht ohne Resultat. «Er hat sich sehr gut auf mich eingestellt», lobt Orlik.

Wie hart es als Gast an einem Kantonalen sein kann, muss Döbeli kurz darauf erfahren. Nach dem Gestellten gegen den Topfavoriten und dem Sieg gegen Teilverbandskranzer Nicola Wey erhält Döbeli Thomas Burkhalter vorgesetzt. Der 130-Kilo-Mann konzentriert sich auf das Verteidigen – mit Erfolg. «Mir fehlte die Vielseitigkeit. Der Kurz kam nicht wie gewünscht», zeigt sich Döbeli selbstkritisch.

Nach einem weiteren gestellten Gang muss der Eidgenosse um den Kranzgewinn zittern. Dank zweier Maximalnoten sichert er sich das Eichenlaub in extremis. Rückblickend bezeichnet Döbeli seine Vorbereitung als suboptimal. Bruder Lukas wurde am Montag am Meniskus operiert. Seine Saison ist gelaufen. «Ich holte ihn im Spital ab. Luki an den Krücken zu sehen, tat weh. Gleichzeitig musste ich mich auf meinen Wettkampf fokussieren. Das war schwierig.» Nun wünscht er seinem Bruder eine schnelle Genesung. «Ich hoffe, dass er sich im Winter ohne Beschwerden auf die nächste Saison vorbereiten kann.»

Trotz suboptimaler Vorbereitung holt Andreas Döbeli den Kranz. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Die Karate-Weltmeisterin

Vorletztes Wochenende hat die IFK Weltmeisterschaft im Kyokushinkai Karate stattgefunden. Und Angela Felber (28) hat Geschichte geschrieben. Als erste Schweizerin gewann sie in der Kategorie Women +65 kg den WM-Titel. Was das mit Schwingen zu tun hat? Ganz einfach: Felber trainiert bei Tommy Herzog (48). Und der Aargauer Schleifer hat schon so manchen Bösen gross gemacht. So arbeitete er mit König Christian Stucki (40) zusammen und betreut aktuell Joel Strebel (28) und Andreas Döbeli (27). Bis Februar 2024 war er auch für das Training von Pirmin Reichmuth (29) zuständig. Mit dem Zuger Eidgenossen verbindet Felber indes noch etwas anderes: Die beiden betreiben gemeinsam eine Physiotherapie-Praxis.

Sind Geschäftspartner: Angela Felber und Pirmin Reichmuth. Foto: BENJAMIN SOLAND

Die Königs-Favoriten

Armon Orlik ist der einzige der Königs-Favoriten, der am vergangenen Wochenende im Einsatz steht. Und er tut dies auf überzeugende Art und Weise. Der Bündner verteidigt erfolgreich seinen Titel am Zürcher Kantonalen Schwingfest, gewinnt dieses zum insgesamt dritten Mal.

Viel Spannung verspricht das nächste Wochenende, wenn die Berner ihre Saison lancieren und gleich mehrere Königs-Favoriten zur Tat schreiten. Joel Wicki (28) und Pirmin Reichmuth sind in Luzern, Fabian Staudenmann (25) und Adrian Walther (23) beim Seeländischen und Samuel Giger (27) steigt in St. Gallen in die Zwilchhosen.