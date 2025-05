Schwinger Armon Orlik ist nach seinem Sieg am Zürcher Kantonalen nicht restlos zufrieden. Zu denken gibt ihm der erste Gang.

Nicola Abt

Armon Orlik (29) verbindet mit dem Zürcher Kantonalen besonders schöne Erinnerungen. Sowohl seinen ersten Kranz als auch seinen ersten Kranzfestsieg feierte der Bündner dort.

Am Samstag wurde das nächste Kapitel dieser Liebesgeschichte geschrieben. Ganz so romantisch, wie Orlik es sich gewünscht hätte, kam es jedoch nicht heraus.

Doch das Positive vorne weg: Orlik lässt Samir Leuppi (32) im Schlussgang keine Chance. Nach 50 Sekunden liegt der 1,95 Meter grosse und 140 Kilogramm schwere Winterthurer auf dem Rücken. Bitter! Den bis dahin überzeugte der einheimische Leuppi mit einem bärenstarken Auftritt.

Leuppi könnte zum Königshelfer werden

Im ersten Gang bodigte der Polizist den Eidgenossen Domenic Schneider. Bis zum Mittag legte Leuppi zwei weitere Gegner aufs Kreuz. Seine Fans träumten bereits vom vierten Kranzfestsieg. Dass er nicht schon mehr hat, ist seinen vielen Verletzungen geschuldet. Immer wieder bremste der Körper Leuppi aus. «Das zu akzeptieren, war teilweise sehr schwierig», so der Eidgenosse.

Nun ist er endlich wieder topfit. Wenn das so bleibt, gehört er beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL zu den wichtigsten Kräften des Nordostschweizer Teams. Leuppi kann andere Königsfavoriten ausbremsen und so einem Teamkollegen zum Titel verhelfen. Das weiss auch Orlik, der davon profitieren könnte: «Es freut mich sehr, wie stark Samir wieder schwingt.»

Keine perfekte Leistung – aber viel Selbstvertrauen

Über seine eigene Leistung zeigt sich Orlik weniger begeistert. Zwar ist er mit dem Sieg sehr zufrieden, aber der erste Gang gegen Andreas Döbeli (27) gibt ihm zu denken. «Da fehlte die letzte Konsequenz.» Den gleichen Satz sagte er bereits vor zwei Wochen beim Start der Kranzfestsaison am Thurgauer Kantonalen. Auch da brachte Orlik im ersten Gang gegen Samuel Giger (27) kaum etwas zustande.

Nun hatte Orlik erneut Startschwierigkeiten. Gegner Döbeli geriet nie in grosse Bedrängnis. Der Grund für dieses «Morgen-Problem» kennt Orlik noch nicht. «Das muss ich analysieren.» Besorgt sei er darüber aber nicht. «Ich werde das bestimmt korrigieren.»

Die letzte Konsequenz liess der Holzbauingenieur auch in den folgenden Gängen vermissen. «Die fehlte mir den ganzen Tag.» Orlik gewann keinen Kampf mit dem ersten Angriff. Dass er ohne perfekte Leistung am Ende als souveräner Festsieger dasteht, stimmt ihn positiv. «Das ist ein sehr gutes Zeichen und gibt mir viel Selbstvertrauen.»