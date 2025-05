«Das darfst du gegen diesen Gegner nicht tun» Trainer von König Wicki mit spezieller Erklärung für die Schlussgang-Pleite

Marcel Bieri hat es wieder getan! Zum dritten Mal in Folge bodigt er Schwingerkönig Joel Wicki. Was ist sein Geheimrezept? Der Trainer von Wicki sieht in der Ausgangslage vor dem Schlussgang eine Gefahr.

Publiziert: 11.05.2025 um 23:31 Uhr