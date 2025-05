Angstgegner entzaubert König Wicki

1/17 Marcel Bieri triumphiert beim Schwyzer Kantonalen. Foto: keystone-sda.ch

Der Schlussgang

Die Ausgangslage ist klar: Marcel Bieri muss gewinnen, Joel Wicki reicht ein Gestellter zum Festsieg. Die Dauer des Schlussgangs ist auf zwölf Minuten angesetzt. So lange dauerts aber nicht, bis die Entscheidung fällt. Nach nicht einmal zwei Minuten zieht Bieri mit einem explosiven Kurz an, bringt den KönigJoel zu Boden und kann ihn dort im Nachdrücken bezwingen. Bieri triumphiert erstmals beim Schwyzer Kantonalen.

Die Siegerstimme

Marcel Bieri gegenüber Tele 1: «Mami, alles Gute zum Muttertag, das ist heute ihr Geschenk. Ich war ein bisschen mehr gefordert, weil ich gewinnen musste. Das kommt mir entgegen. Letzte Woche hat die Aggressivität etwas gefehlt, das war nun anders und hat mich in den Schlussgang gebracht.»

Die Schlussrangliste

Die Premiere

Bei fünf Kranzfesten standen sich Joel Wicki und Pirmin Reichmuth vor dem Anschwingen schon gegenüber. Einen Sieg gab es für den König bisher nicht. Drei Gestellten stehen zwei Niederlagen gegenüber. Wicki will das nun ändern und geht entschlossen ins Duell. Und setzt nach nicht einmal einer Minute ein Ausrufezeichen. Er wirft Reichmuth, der ihn mit seinen 1,98 m um 15 Zentimeter überragt, platt aufs Kreuz. «Es ist nicht ganz einfach, weil er mir körperlich schon ein wenig überlegen ist», meint Wicki nach dem Sieg gegenüber Tele 1.

0:45 Traumstart im Gigantenduell: Wicki kontert Reichmuth perfekt und gewinnt

Der Angstgegner

Joel Wicki trifft im Schlussgang auf Marcel Bieri – das weckt keine guten Erinnerungen beim Schwingerkönig. Letztes Jahr greifen die beiden zweimal zusammen – beide Male muss sich Wicki geschlagen geben. Beim Zuger Kantonalen setzt sich Bieri im 2. Gang durch und beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest gewinnt er den Schlussgang. Den Hattrick will Wicki nun vermeiden. Schafft es aber nicht. Zum dritten Mal in Folge wird er von Bieri auf den Rücken gelegt. Der Zuger entwickelt sich immer mehr zu seinem Angstgegner.

Der perfekte Morgen

Joel Wicki beweist, wieso er derjenige ist, den es zu schlagen gilt. Am Morgen gewinnt er alle drei Gänge mit Plattwurf. Und das auf mehr als beeindruckende Art und Weise. Gegen den Eidgenossen Pirmin Reichmuth braucht er knapp eine Minute, danach bodigt er die beiden Teilverbandskranzer Pirmin Suter und Michael Zurfluh jeweils innert Sekunden. Zum Start in den Nachmittag ändert sich das. Erstmals muss Wicki etwas länger arbeiten. Aber auch gegen Lukas Bissig braucht er nur etwas mehr als 80 Sekunden für den Sieg. Allerdings verpasst Wicki erstmals die Maximalnote. Und beendet den Tag, der so gut angefangen hat, mit einer Niederlage.

Der ehemalige Bodybuilder

Früher trat Florian Ulrich ausgehungert und dehydriert auf die Bodybuilding-Bühne. Heute wiegt er rund 25 Kilogramm mehr und kämpft im Sägemehl um Siege. Und packte in dieser Woche gegenüber Blick über die Schattenseiten des Bodybuildings aus. Beim Schwyzer Kantonalen startet er mit einem Gestellten, gewinnt danach dreimal und ist nach vier Gängen auf Rang 4 klassiert. Und damit voll auf Kurs in Richtung Kranzgewinn. Davon kommt er nicht mehr ab, trotz Niederlage im fünften Gang. Er gewinnt wie schon vor Wochenfrist in Zug den Kranz. Und feiert ein Jubiläum. Es ist Nummer 10 in seiner Karriere. Den ersten holte er 2011 – beim Schwyzer Kantonalen. An diesem Fest ist er äusserst erfolgreich, er verlässt es zum vierten Mal mit Eichenlaub.

Das Generationen-Duell

Letztes Jahr hat Christian Schuler (38) das Schwyzer Kantonale gewonnen. Der Titelverteidiger startet mit einem Generationen-Duell ins Fest. Sein Gegner Lukas Bissig war einjährig, als Schuler vor 21 Jahren beim Schwyzer Kantonalen den ersten Kranz seiner Karriere gewann. Nun strebt der Routinier in diesem Jahr seine achte (!) Teilnahme an einem Eidgenössischen an. Nachdem er letzte Saison wegen einer Entzündung im Knie vorzeitig abbrechen musste, startete er in diesem Jahr mit dem Sieg beim Muotathaler-Schwinget. Seine Kranzfest-Saison lanciert er in Einsiedeln weniger erfolgreich. Die ersten beiden Gänge verliert Schuler. Danach fängt er sich, reiht vier Siege aneinander und fährt mit einem Kranz nach Hause.

Die Bedingungen

Bestes Schwing-Wetter in Einsiedeln. Schon beim Anschwingen am Morgen strahlt die Sonne vom blauen Himmel. Einzig über die Mittagszeit und als es gegen den Schlussgang geht, trüben Wolken das Bild.

So gehts weiter

Auch am kommenden Wochenende findet ein Kranzfest statt. In Urdorf steigt das Zürcher Kantonale. Das Teilnehmerfeld verspricht viel Spannung. Gemeldet sind unter anderem Armon Orlik, Damian Ott oder Domenic Schneider.

