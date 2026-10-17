Erst Rückstand, dann späte Wende: Die YB-Frauen bezwingen GC nach einem turbulenten Finish 3:2. Aarau bezwingt Basel 3:1 und holt die ersten drei Punkte der Saison.

Darum gehts YB gewinnt zu Hause gegen GC nach frühem Rückstand dank Kösters Treffer in der 89. Minute 3:2

YB zieht in der Tabelle an GC vorbei und liegt punktgleich mit den FCZ-Frauen auf Rang drei

Aarau holt gegen Basel mit 3:1 den ersten Saisonsieg

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die YB-Frauen feiern zu Hause gegen GC einen späten 3:2-Sieg. Die Bernerinnen geraten zwar früh in Rückstand, als Marta Cazalla nach einer Ecke per Kopf für die Zürcherinnen trifft. YB kann nach einer schwachen ersten Hälfte erst nach der Pause reagieren, Captain Stephanie Waeber trifft freistehend zum Ausgleich – es war der erste Schuss der Vizemeisterinnen in diesem Spiel.

Die Schlussphase hat es danach in sich. Erst sorgt Maria Jimenez für die Berner Führung zum 2:1. Nur sechs Minuten später fällt der Ausgleich für GC. Kayla McKenna bezwingt YB-Torhüterin Amanda Brunholt mit einem wuchtigen Kopfball.

YB zieht an GC vorbei

Als schon alle mit einem Remis rechnen, schlägt die Stunde von Leonie Köster. Die zuvor eingewechselte Deutsche erzielt in der 89. Minute den Siegtreffer. Dank des Vollerfolges ziehen die YB-Frauen in der Tabelle an ihren Gegnerinnen vorbei und stehen punktgleich mit den FCZ-Frauen auf dem dritten Platz.

Im zweiten Samstagsspiel holen die Aarau-Frauen ihren ersten Saisonsieg. Aarau schlägt zu hause Basel 3:1. Michelle Stierli bringt Aarau in Führung (18.), die Tabea Schütt erhöht (65.). Julia Matuschewski sorgt nach 72 Minuten für den Anschlusstreffer, der die Aarauerinnen nochmals zittern lässt. Nathalie Widmer macht in der letzten Minute aber alles klar.

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