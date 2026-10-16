In der 9. Runde der Women’s Super League steht beim FCZ alles im Zeichen des Trainerdebüts von Martina Voss-Tecklenburg. Dazu kämpfte Servette um wichtige Punkte.

Blick Sportdesk

Beim ersten Spiel von Martina Voss-Tecklenburg (58) als Trainerin des FC Zürich liegt ihr Team zur Pause mit 0:1 zurück. Im Letzigrund gehen die Gäste aus St. Gallen, die vor der Partie auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, dank eines Fehlers in der Zürcher Defensive in Führung.

Nach dem Seitenwechsel reagiert der FCZ. Nina Kajzba gleicht in der 49. Minute aus, nachdem St. Gallens Torhüterin Sandra Klug einen Fehler macht. In der 52. Minute trifft Janina Egli nach Vorarbeit von Kim Dubs zum 2:1. Dubs erzielt in der 65. Minute mit einem Distanzschuss den dritten Treffer.

Damit gewinnt der FCZ das erste Spiel unter Voss-Tecklenburg mit 3:1. Vor der Nationalmannschaftspause hatte die neue Trainerin beim 1:4 im Derby gegen GC noch Interimscoach Alessandro Mangiarratti den Vortritt gelassen. Nun gelingt ihr beim Debüt an der Seitenlinie direkt ein Sieg. Zürich verbessert sich damit auf Rang zwei.

Servette bleibt an der Spitze

Auch Servette Chênois setzt sich durch. Die Genferinnen gewinnen zu Hause gegen den FC Luzern mit 4:1 und behaupten ihre Führung in der Tabelle. Bis zur 83. Minute steht es erst 2:1. Dann verwandelt Gloria Marinelli einen Penalty zum 3:1. Nur zwei Minuten später fällt der vierte Treffer. Damit entscheidet Servette die Partie in der Schlussphase endgültig. Am Samstag steht mit YB gegen GC das Topspiel der 9. Runde an. Die Partie wird um 17 Uhr im Berner Wankdorf angepfiffen.