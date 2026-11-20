Die FCB-Frauen kommen in dieser Saison weiter nicht richtig auf Touren. Erst einmal konnten die Baslerinnen in der Liga zwei Siege aneinanderreihen. Durch die deutliche Pleite gegen GC gelingt ihnen dies erneut nicht.

Carlo Steiner Redaktor Sport

GC kehrt nach dem enttäuschenden 2:2 bei den Tabellensechsten aus Rapperswil-Jona auf die Siegerstrasse zurück. Gegen den FC Basel, der es verpasst, zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Siege in Folge zu holen, gewinnen die Zürcherinnen im Letzigrund mit 3:0.

Die jamaikanische Nationalspielerin Kayla McKenna trifft nach schönem Steckpass der Ex-FCB-Spielerin Qendresa Krasniqi durch die Beine von Torhüterin Selina Wölfle schon in der 3. Minute zum 1:0 für die Hoppers. In der 33. Minute erhöht die Italienerin Sury Lamontana mit einem präzisen Flachschuss aus rund 18 Metern.

Das Highlight des Spiels liefert kurz nach der Pause die erst 18-jährige Giulia Looser, die einen schnell vorgetragenen Angriff aus gut 20 Metern via Querlatte versenkt – die Entscheidung. Das Heimteam verpasst es in der Folge, mit den weiteren Chancen den Sieg noch höher ausfallen zu lassen.

GC festigt damit Platz zwei und liegt nur noch zwei Zähler hinter Leader Servette, der am Sonntag in St. Gallen allerdings den Fünf-Punkte-Vorsprung wiederherstellen kann.