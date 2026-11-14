In der 12. Runde der Women's Super League endet die Siegesserie von YB überraschend. In Basel fällt ein Phantomtor, der FCB feiert trotzdem einen Heimsieg.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Sechs Spiele hat YB zuletzt in Serie gewonnen. Nach einem harzigen Start in die Saison hat das Team von Imke Wübbenhorst (37) wieder so richtig Fahrt aufgenommen. Doch die Serie des Playoff-Finalisten der letzten Saison wird in Yverdon abrupt gestoppt. Gegen den Aufsteiger tauchen die Bernerinnen mit 1:2.

Maeva Sogan sorgt mit einem herrlichen Solo in der 78. Minute zum 2:0 für die Vorentscheidung für das Heimteam im Stade Municipal. Der Anschlusstreffer von Anja Klingenstein kurz vor Schluss kommt zu spät, denn Maja Jelcic vergibt in der 95. Minute die goldene Chance zum 2:2 für die Gäste, als sie alleine vor dem Tor den Ball am langen Pfosten vorbeischiesst.

Neue Leaderin in der Torschützenliste

Derweil baut Leader Servette seinen Vorsprung an der Spitze weiter aus. Die Genferinnen feiern vier Tage nach der knappen Niederlage in der Champions League gegen die AS Roma in Luzern einen souveränen 5:1-Erfolg. Die Polin Magdalena Sobal trifft doppelt und übernimmt damit die Führung in der Torschützenliste. In den letzten vier Spielen hat Sobal sechsmal getroffen.

Kurioses ereignet sich in Basel. Im Heimspiel gegen Aarau geht der FCB früh durch Lea Eisenring in Führung, muss aber in der 19. Minute den Ausgleich hinnehmen. Nach dem Kopfball von Eriona Elezi prallt der Ball vom Aluminium zurück und soll laut Schiedsrichterin Déborah Anex die Linie überquert haben – physikalisch ein Ding der Unmöglichkeit. Die Baslerinnen lassen sich durch das Phantom-Gegentor aber nur kurz aus dem Tritt bringen. Berti erzielt noch vor der Pause nach Vorarbeit von Coumba Sow den Siegtreffer.

Fünf Tore innerhalb von neun Minuten

Ein Spektakel bieten Schlusslicht St. Gallen und der FCZ, die sich 3:3 trennen. Fünf Tore fallen dabei zwischen der 70. und 79. Minute. Die Zürcherinnen kommen nach dem glänzenden Saisonstart unter Interimstrainer Alessandro Mangiarratti unter Martina Voss-Tecklenburg weiterhin nicht auf Touren. Die Ex-Nati-Trainerin hat ihren Job Anfang Oktober angetreten.