Servette-Frauen verlieren ihren Meistertrainer

Ende Jahr ist Schluss: Cristian Toro (46) tritt von seinem Posten als Trainer von Servette Chênois zurück. Wie der Verein am Donnerstag mitteilt, wird der eigentlich bis im kommenden Sommer laufende Vertrag des argentinisch-spanischen Doppelbürgers auf eigenen Wunsch hin vorzeitig aufgelöst.
Die Servettiennes verlieren somit ihren Erfolgstrainer: In seiner ersten Saison nach seiner Ankunft im Sommer 2025 aus Valencia führte Toro die Genferinnen zum Double aus Meistertitel und Cupsieg. Dazu qualifizierte er sich mit Servette für die Ligaphase der Champions League, wo das Weiterkommen in die K.o.-Phase nach vier Spielen noch immer im Bereich des Möglichen liegt.
Das letzte Mal an der Genfer Seitenlinie wird Toro dann auch in diesem Wettbewerb stehen – die Dernière erlebt er am 16. Dezember beim Heimspiel gegen den FC Paris. Ab dem 1. Januar wird Akademie-Direktor Jeremie Dussolier (32) die Geschicke beim aktuellen Tabellenführer der Women's Super League interimsmässig übernehmen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
11
15
26
2
BSC Young Boys
11
8
24
3
Grasshopper Zürich
11
19
23
4
FC Zürich
11
10
18
5
FC Rapperswil-Jona
11
0
15
6
FC Basel
11
-1
15
7
FC Luzern
11
-7
11
8
FC Aarau
11
-16
10
9
Yverdon Sport FC
11
-7
8
10
FC St. Gallen 1879
11
-21
4