Trainer Adlani verlässt die FCB-Frauen

Der FC Basel muss sich erneut auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Trainer Omar Adlani verlässt den FCB nach weniger als einem Jahr wieder.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Omar Adlani ist ab Sommer nicht mehr Trainer der FCB-Frauen. Wie die Basler in einer Mitteilung schreiben, haben sich der Verein und der 34-Jährige gemeinsam dazu entschieden, den Vertrag zum Ende der Saison aufzulösen. Grund dafür sind «unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit», heisst es weiter.

«Für seinen grossen Einsatz und seine Arbeit sind wir ihm sehr dankbar. Leider sind wir im Zuge der Aufarbeitung der vergangenen Wochen zum gemeinsamen Schluss gekommen, getrennte Wege zu gehen, wobei das unrühmliche Saisonende nicht grundlegend ausschlaggebend für die Beendigung der Zusammenarbeit war», wird Fabian Sanginés, Leiter Frauenfussball, zitiert.

Adlani selbst sagt: «Ich danke dem FCB für das Vertrauen und die Möglichkeit, dieses Team in den vergangenen Monaten begleiten zu dürfen. Die Arbeit mit den Spielerinnen und dem gesamten Staff hat mir grosse Freude bereitet. Nun habe ich mich entschieden, mich neu zu orientieren und eine neue Herausforderung anzutreten.»

Adlani übernahm erst im Oktober des vergangenen Jahres das Amt, nachdem Kim Kulig (35) nach nur zwei Liga-Spielen im Amt entlassen worden war. Der kanadisch-algerische Doppelbürger führte den FCB in die Playoffs und dort scheinbar in den Halbfinal, am grünen Tisch kassierten die Baslerinnen aufgrund eines Wechsel-Fehlers im Playoff-Viertelfinal gegen St. Gallen jedoch eine Forfait-Niederlage.

Wer das Amt von Adlani übernimmt, ist noch nicht bekannt.