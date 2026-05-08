Carlo Steiner Redaktor Sport

Durch einen Wechsel-Fauxpas der FCB-Frauen qualifizierten sich die St. Gallerinnen nach erfolgreichem Protest doch noch für den Playoff-Halbfinal. In diesem befindet sich der FCSG nun aber in Rücklage. Gegen die Titelverteidigerinnen von YB setzt es im Hinspiel zu Hause eine 1:3-Pleite ab.

Das 1:0 durch Malaurie Granges, das schon in der 6. Minute fällt, können die Ostschweizerinnen durch Lia Ammann in der 29. Minute noch ausgleichen. Nach der Pause ziehen die Bernerinnen dann schnell davon. Lisa Josten schnürt in der 47. und 57. Minute den Doppelpack. St. Gallen braucht am Samstag in einer Woche in Bern ein kleineres Fussballwunder, um das Duell noch zu drehen.

Noch schlechter ist die Ausgangslage für die FCZ-Frauen. Die Zürcherinnen gehen im heimischen Letzigrund gegen Servette gleich mit 0:4 unter. Vor der Pause sind Paula Serrano und Magdalena Sobal erfolgreich. In der 70. Minute sowie in der Nachspielzeit doppeln Sobal mit ihrem zweiten Streich und Amina Muratovic nach. Das Rückspiel findet kommenden Freitag statt.