13 Monate musste Ramona Bachmann auf diesen Moment warten. Beim Testspiel der YB Frauen gegen Como feiert die Schweizer Nationalspielerin ihr Comeback – und kann ihre Emotionen danach kaum in Worte fassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ramona Bachmann kehrt nach 13 Monaten Verletzungspause für die YB-Frauen zurück

Die 35-Jährige spielt 15 Minuten und zeigt sich emotional erleichtert

YB sieg 2:1 gegen Como, Beginn der Champions-League-Qualifikation nächste Woche

Joël Hahn Redaktor Sport

Für Ramona Bachmann (35) ist es ein Moment, auf den sie lange warten musste. Beim 2:1-Testspielsieg der YB-Frauen gegen Como Women feiert die Schweizer Nationalspielerin am Mittwoch ihr lang ersehntes Comeback. Nach über 13 Monaten Verletzungspause steht Bachmann erstmals wieder auf dem Platz – wenn auch nur für 15 Minuten.

Dass ihr dieser Kurzeinsatz – es ist der erste für die Bernerinnen – enorm viel bedeutet, macht die Offensivspielerin kurz nach der Partie mit einem emotionalen Instagram-Beitrag deutlich. «Heute durfte ich nach mehr als 13 Monaten endlich wieder für 15 Minuten auf den Platz. Es waren ‹nur› 15 Minuten, aber sie bedeuteten mir alles», schreibt Bachmann.

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Die Leidenszeit ist vorbei

Die lange Leidenszeit habe Spuren hinterlassen. «Es flossen sogar ein paar Tränen, weil es nach all der harten Arbeit, den Rückschlägen, der Geduld und den Entbehrungen einfach pure Freude und Erleichterung war, endlich wieder auf dem Platz zu stehen.»

Gleichzeitig macht die 35-Jährige klar, dass ihr Weg noch nicht zu Ende ist. «Das ist erst der Anfang. Bis ich wieder bei 100 Prozent und im Spielrhythmus bin, liegt noch ein langer Weg vor mir. Aber ich werde Schritt für Schritt weitergehen.»

Auch YB durfte sich über positive Nachrichten freuen. Im letzten Testspiel der Vorbereitung setzten sich die Bernerinnen dank eines Doppelpacks von Maja Jelcic mit 2:1 gegen Como Women durch. Neben Bachmann feierte auch Stephanie Waeber nach langer Verletzungspause ihr Comeback. Für die Bernerinnen beginnt nun die entscheidende Phase der Saison: Bereits nächste Woche steht die zweite Qualifikationsrunde zur Women's Champions League an.