Ramona Bachmann steht seit Januar bei YB unter Vertrag, wartet aber nach ihrem im Juni erlittenen Kreuzbandriss auf den ersten Einsatz für die Bernerinnen. Jetzt hat sie einen Rückschlag erlitten, womit die Saison wohl gelaufen ist.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Im Januar hat YB die Verpflichtung von Ramona Bachmann (35) bekannt gegeben. Ein Coup für Klub und Liga kehrte doch erstmals ein grosser Name in die Schweiz zurück. Einziger Haken: Die 153-fache Nationalspielerin laborierte noch an einem Kreuzbandriss, den sie sich in der Vorbereitung auf die Heim-EM zugezogen hatte.

Jetzt verzögert sich das Comeback des Nati-Stars weiter. Wie YB bekannt gibt, hat sich Bachmann bei einem Misstritt im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und muss eine mehrwöchige Pause einlegen. «Wann Ramona Bachmann erstmals für YB spielen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab und ist derzeit schwierig abzuschätzen», schreiben die Berner in ihrer Medienmitteilung.

Die Vermutung liegt nahe, dass Bachmann ihr YB-Debüt erst in der neuen Saison geben wird. In der Meisterschaft stehen bis Anfangs April nur noch drei Spiele in der Qualifikation an, bevor er es in den Playoffs um den Titel geht. Auch den Cupfinal, den YB am 29. März (ab 15 Uhr) auf der Winterthurer Schützenwiese bestreiten wird, wird Bachmann auf jeden Fall verpassen.