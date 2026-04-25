Favoritinnen bekunden beim Playoff-Start Mühe

Die YB-Frauen starten mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Rapperswil-Jona in die Playoffs. Auch Servette und St. Gallen gewinnen ihre Partien nur knapp.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB-Frauen gewinnen Playoff-Auftakt in Rapperswil-Jona knapp 1:0 durch Jelcic-Tor

Servette siegt 2:1 gegen Aarau dank pariertem Penalty

St. Gallen schlägt Basel 1:0, Aeberhard erzielt das entscheidende Tor War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die amtierenden Meisterinnen aus Bern starten mit einem 1:0-Minisieg in Rapperswil-Jona in die Playoffs. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen den Quali-Siebten bekundet YB aber ziemlich Mühe. Maja Jelcic sorgt in der 39. Minute für den einzigen Treffer der Partie.

Auch die Qualisiegerinnen aus Genf haben zum Playoff-Start zu kämpfen. Gegen Aarau, das sich gerade noch in die Playoffs gerettet hat, gewinnt Servette nur knapp mit 2:1. In der 20. Minute pariert Aarau-Goalie Lorena Barth einen Penalty. Kurz vor der Pause bringt Cristina Libran Quiroga die Genferinnen mit einem traumhaften Schlenzer aus der Distanz in Führung, Magdalena Sobal erhöht später auf 2:0. Insgesamt treten die Genferinnen jedoch zu leichtfertig auf und kassieren durch Alketa Rama in der 90. Minute mit dem 1:2 noch einen späten Denkzettel.

Auch St. Gallen legt knapp vor

In der dritten Playoff-Partie vom Samstag setzt sich St. Gallen zu Hause gegen Basel knapp 1:0 durch. Yael Aeberhard erzielt nach gut einer Stunde das entscheidende Tor. In der vierten Serie hatte der FC Zürich bereits am Freitagabend das Stadtderby gegen GC gewonnen.

Drei Rückspiele steigen am kommenden Freitag, das Duell YB gegen Rapperswil-Jona wird erst einen Tag später ausgetragen.