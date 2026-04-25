Favoritinnen bekunden beim Playoff-Start Mühe

Darum gehts
- YB-Frauen gewinnen Playoff-Auftakt in Rapperswil-Jona knapp 1:0 durch Jelcic-Tor
- Servette siegt 2:1 gegen Aarau dank pariertem Penalty
- St. Gallen schlägt Basel 1:0, Aeberhard erzielt das entscheidende Tor
Die amtierenden Meisterinnen aus Bern starten mit einem 1:0-Minisieg in Rapperswil-Jona in die Playoffs. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen den Quali-Siebten bekundet YB aber ziemlich Mühe. Maja Jelcic sorgt in der 39. Minute für den einzigen Treffer der Partie.
Auch die Qualisiegerinnen aus Genf haben zum Playoff-Start zu kämpfen. Gegen Aarau, das sich gerade noch in die Playoffs gerettet hat, gewinnt Servette nur knapp mit 2:1. In der 20. Minute pariert Aarau-Goalie Lorena Barth einen Penalty. Kurz vor der Pause bringt Cristina Libran Quiroga die Genferinnen mit einem traumhaften Schlenzer aus der Distanz in Führung, Magdalena Sobal erhöht später auf 2:0. Insgesamt treten die Genferinnen jedoch zu leichtfertig auf und kassieren durch Alketa Rama in der 90. Minute mit dem 1:2 noch einen späten Denkzettel.
Auch St. Gallen legt knapp vor
In der dritten Playoff-Partie vom Samstag setzt sich St. Gallen zu Hause gegen Basel knapp 1:0 durch. Yael Aeberhard erzielt nach gut einer Stunde das entscheidende Tor. In der vierten Serie hatte der FC Zürich bereits am Freitagabend das Stadtderby gegen GC gewonnen.
Drei Rückspiele steigen am kommenden Freitag, das Duell YB gegen Rapperswil-Jona wird erst einen Tag später ausgetragen.