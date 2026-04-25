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Knie und Hüftprobleme
Teamkollegin von Nati-Ass muss Karriere beenden

Das sind traurige Neuigkeiten für Nati-Spielerin Noelle Maritz. Ihre Teamkollegin bei Aston Villa, Paula Tomás, gibt ihren Rücktritt vom Profifussball.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Paula Tomas beendet ihre Fussballkarriere.
Foto: The FA via Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Aston-Villa-Verteidigerin Paula Tomás gibt im Alter von 24 Jahren ihren Rücktritt vom professionellen Fussball. Das teilt die Teamkollegin von Nati-Spielerin Noelle Maritz (30) auf Instagram mit: «Offiziell ist meine Karriere als Profifussballerin nun beendet.»

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Die Spanierin wechselte 2024 von Levante auf die Insel zu Aston Villa, wo sie zusammen mit Noelle Maritz die Abwehr auf den Aussenbahnen bilden sollte. Doch Tomás kommt in der laufenden Saison lediglich auf fünf Einsätze. Die Hüfte sowie das Knie machen der Spanierin zu schaffen. Jetzt zieht die 24-Jährige die Reissleine und beendet ihre Profi-Karriere.

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