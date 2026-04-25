Das sind traurige Neuigkeiten für Nati-Spielerin Noelle Maritz. Ihre Teamkollegin bei Aston Villa, Paula Tomás, gibt ihren Rücktritt vom Profifussball.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Aston-Villa-Verteidigerin Paula Tomás gibt im Alter von 24 Jahren ihren Rücktritt vom professionellen Fussball. Das teilt die Teamkollegin von Nati-Spielerin Noelle Maritz (30) auf Instagram mit: «Offiziell ist meine Karriere als Profifussballerin nun beendet.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Spanierin wechselte 2024 von Levante auf die Insel zu Aston Villa, wo sie zusammen mit Noelle Maritz die Abwehr auf den Aussenbahnen bilden sollte. Doch Tomás kommt in der laufenden Saison lediglich auf fünf Einsätze. Die Hüfte sowie das Knie machen der Spanierin zu schaffen. Jetzt zieht die 24-Jährige die Reissleine und beendet ihre Profi-Karriere.