FCZ-Frauen legen im Playoff-Derby vor

Beide Treffer im Playoff-Derby fallen in der ersten Halbzeit: Zuerst wird Chiara Bücher von der GC-Defensive alleingelassen – die Deutsche bucht per Kopfball das 1:0 für den FCZ. Vor dem 2:0 spitzelt Bücher den Ball von GC-Goalie Kozal weg und bedient Amelie Roduner, die zum 2:0 einschiebt. In der zweiten Halbzeit werden die Hoppers besser. Aber insbesondere Stürmerin Kayla McKenna scheitert mehrfach.

Hauptfigur der Partie ist aber Schiedsrichterin Leonora Ismaili. Auf beiden Seiten lässt sie bei penaltywürdigen Szene weiterlaufen. Und obwohl fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt sind, pfeift sie nach 93 Minuten ab.

Das Rückspiel zwischen GC (Vierte nach der Quali) und dem FCZ (Fünfte) steigt am 1. Mai wieder im Letzigrund.