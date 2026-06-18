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Bernauer-Nachfolge geklärt
Irin steigt bei den FCZ-Frauen auf

Mit Diane Caldwell hat der FC Zürich nach dem Abgang von Vanessa Bernauer eine interne Lösung für den Posten der Sportkoordinatorin gefunden.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Diane Caldwell heisst die neue Sportkoordinatorin bei den Frauen des FC Zürich.
Foto: FC Zürich
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Den frei gewordenen Posten als Sportkoordinatorin übernimmt bei den Frauen des FC Zürich ab dem 1. August Diane Caldwell (37). Die ehemalige irische Nationalspielerin beerbt Vanessa Bernauer (38), deren Abgang nach Deutschland zu Wolfsburg Ende Mai bekannt geworden ist. 

Im Sommer 2023 zum FCZ gestossen, bestritt Caldwell 37 Pflichtspiele für die Stadtzürcherinnen. Seit ihrem durch einen Kreuzbandriss verursachten Karriereende im Dezember 2025 arbeitet sie als Individualtrainerin für die 24-fachen Schweizer Meisterinnen.

Beide Tätigkeiten – jene als Sportkoordinatorin und als Individualtrainerin – übt Caldwell dann jeweils in einem 50-Prozent-Pensum aus.

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