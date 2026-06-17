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Coup für Schweizermeisterinnen
Servette schnappt sich Nati-Spielerin

Servette-Chênois schraubt nach dem Double-Gewinn weiter am Kader – und verstärkt sich mit einer Schweizer Nationalspielerin: Meriame Terchoun kehrt nach vier Jahren in Frankreich in die Women's Super League zurück.
Publiziert: 17:52 Uhr
|
Aktualisiert: 18:03 Uhr
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Meriame Terchoun läuft in der kommenden Saison für Servette-Chênois auf.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Meriame Terchoun wird in der kommenden Saison wieder in der Women's Super League auflaufen: Die 30-jährige Offensivspielerin stösst zu Servette-Chênois, wie aus einer Mitteilung des Klubs hervorgeht. Über die Laufdauer des Vertrags macht der amtierende Schweizer Meister und Cupsieger keine Angaben.

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Terchoun hat nach ihrem Abgang von ihrem Jugendklub FC Zürich zuletzt vier Jahre lang für den FCO Dijon gespielt, wo sie in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 22 Einsätze kam. Dabei erzielte sie zwei Tore. Ihren Platz in der Nationalmannschaft hat die 46-fache Internationale unter dem neuen Trainer Rafel Navarro verloren – zuletzt ist sie für die beiden WM-Quali-Spiele gegen Nordirland und Malta im März aufgeboten worden, dabei aber nicht zum Einsatz gekommen.

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
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