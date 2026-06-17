Servette-Chênois schraubt nach dem Double-Gewinn weiter am Kader – und verstärkt sich mit einer Schweizer Nationalspielerin: Meriame Terchoun kehrt nach vier Jahren in Frankreich in die Women's Super League zurück.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Meriame Terchoun wird in der kommenden Saison wieder in der Women's Super League auflaufen: Die 30-jährige Offensivspielerin stösst zu Servette-Chênois, wie aus einer Mitteilung des Klubs hervorgeht. Über die Laufdauer des Vertrags macht der amtierende Schweizer Meister und Cupsieger keine Angaben.

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Terchoun hat nach ihrem Abgang von ihrem Jugendklub FC Zürich zuletzt vier Jahre lang für den FCO Dijon gespielt, wo sie in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 22 Einsätze kam. Dabei erzielte sie zwei Tore. Ihren Platz in der Nationalmannschaft hat die 46-fache Internationale unter dem neuen Trainer Rafel Navarro verloren – zuletzt ist sie für die beiden WM-Quali-Spiele gegen Nordirland und Malta im März aufgeboten worden, dabei aber nicht zum Einsatz gekommen.

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