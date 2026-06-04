Leiter Frauenfussball verlässt den FC Basel

Die Wege von Fabian Sangines und dem FC Basel trennen sich. Der Leiter Frauenfussball hat sich dazu entschieden, den Klub zu verlassen.

Auf die Saison 2025/26 hat Fabian Sangines beim FC Basel den Posten als Leiter Frauenfussball übernommen. Nun hat sich der 37-Jährige dazu entschieden, den Klub auf eigenen Wunsch bereits wieder zu verlassen. Gemäss Mitteilung der Basler begründet Sangines seinen Abgang «mit unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des FCB-Frauenfussballs».

Bevor Sangines Leiter Frauenfussball wurde, leitete er den Nachwuchsbereich und die Frauenabteilung des Academy Sports Club auf den Kaimaninseln. Ab Juni 2025 hatte er die Gesamtverantwortung und -organisation des Bereichs inne und war mit seinen Mitarbeitenden auch für den Betrieb der Frauen-Nachwuchsabteilung zuständig. In der Women's Super League wurden die FCB-Frauen in der abgelaufenen Meisterschaft Dritte.

Wer seinen Posten übernimmt, ist noch offen. «Über die weitere personelle Planung in der Frauenfussballabteilung informiert der Klub zu gegebener Zeit», schreiben die Basler. Vorderhand bleibt Sangines in einer Übergangsphase noch erhalten, ehe sich die Wege trennen werden.