16. Minute – 2:0 – Tooor für Servette

Etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt und bereits steht es 2:0 für Servette – die Aufgabe für YB wird noch schwieriger. Und beim zweiten Gegentreffer sieht die Berner Verteidigung wieder nicht gut aus. Nach einem weiten Einwurf der Genferinnen kann sich Sobal auf der rechten Seite gegen zwei Bernerinnen durchsetzen und spielt zur Mitte. Im Strafraum kann Frey klären. Die YB-Kapitänin spielt den Ball jedoch direkt in die Füsse von Serrano, die Münger umtänzelt und zum 2:0 trifft.