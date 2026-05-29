32. Minute – 2:0* – Gelbe Karte für Servette
Auch die zweite Gelbe Karte wird für ein Zurückhalten vergeben. Dieses Mal trifft es Servette-Verteidigerin Simon.
29. Minute – 2:0*
YB wird nach einer Ecke gefährlich. Granges kann den weiten Ball gegen eine Genferin behaupten und vor das Tor schlenzen. Servette-Schlussfrau Bottega kann den Ball aber fangen.
23. Minute – 2:0*
Die Genferinnen drücken weiter auf das Gaspedal. Wieder schirmen die YB-Spielerinnen ihre Gegnerinnen nur ungenügend ab. Simonsson rutscht bei ihrem Abschluss aus kurzer Distanz noch weg, wodurch dieser zu ungenau gerät und YB-Goalie Brunholt parieren kann. Den Nachschuss setzt Sobal neben das Tor.
16. Minute – 2:0 – Tooor für Servette
Etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt und bereits steht es 2:0 für Servette – die Aufgabe für YB wird noch schwieriger. Und beim zweiten Gegentreffer sieht die Berner Verteidigung wieder nicht gut aus. Nach einem weiten Einwurf der Genferinnen kann sich Sobal auf der rechten Seite gegen zwei Bernerinnen durchsetzen und spielt zur Mitte. Im Strafraum kann Frey klären. Die YB-Kapitänin spielt den Ball jedoch direkt in die Füsse von Serrano, die Münger umtänzelt und zum 2:0 trifft.
13. Minute – 1:0*
Schlup versucht sich einfach mal aus der Distanz. Der Abschluss der YB-Verteidigerin geht jedoch neben dem Tor vorbei.
10. Minute – 1:0* – Gelbe Karte YB
YB-Verteidigerin Jimenez sieht die erste Karte des Spiels. Sie hält Torschützin Sobal zurück und wird dafür verwarnt.
7. Minute – 1:0*
YB muss nach der 1:2-Hypothek aus dem Hinspiel nun bereits zwei Tore aufholen, um zumindest eine Verlängerung erzwingen zu können. Die Bernerinnen kommen in der Folge vor das Genfer Tor, können jedoch keine Gefahr erzeugen.
2. Minute – 1:0 – Toooor für Servette
Tooor für Servette durch Sobal. Die Genferinnen greifen über links mit Martinez an. Die Servette-Spielerin kann ungestört ins Zentrum flanken. Dort erzielt Sobal, die von den YB-Verteidigerinnen nur ungenügend angegangen wird, aus der Drehung die frühe Führung für das Heimteam.