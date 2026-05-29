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Servette – YB 2:0*
Serrano erhöht die Genfer Führung

Servette geht mit einem 2:1-Vorsprung ins Rückspiel des Playoff-Finals der Women's Super League gegen die YB-Frauen. Reicht das zum Titel? Die Antwort gibts ab 19 Uhr hier im Liveticker.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Foto Andri Bäggli.jpg
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Andri Bäggli und Manuela Bigler
vor 5 Minuten
Gelbe Karte
Gelbe Karte

32. Minute – 2:0* – Gelbe Karte für Servette

Auch die zweite Gelbe Karte wird für ein Zurückhalten vergeben. Dieses Mal trifft es Servette-Verteidigerin Simon.

vor 7 Minuten

29. Minute – 2:0*

YB wird nach einer Ecke gefährlich. Granges kann den weiten Ball gegen eine Genferin behaupten und vor das Tor schlenzen. Servette-Schlussfrau Bottega kann den Ball aber fangen.

vor 12 Minuten

23. Minute – 2:0*

Die Genferinnen drücken weiter auf das Gaspedal. Wieder schirmen die YB-Spielerinnen ihre Gegnerinnen nur ungenügend ab. Simonsson rutscht bei ihrem Abschluss aus kurzer Distanz noch weg, wodurch dieser zu ungenau gerät und YB-Goalie Brunholt parieren kann. Den Nachschuss setzt Sobal neben das Tor.

vor 16 Minuten
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Ein weiteres Mal offenbart sich die grosse Schwäche der Bernerinnen: Vorne versucht man zwar das Pressing, hinten steht man dann aber offen wie ein Scheunentor. Die Genferinnen zeigen sich gnadenlos effizient und nutzen jede Gelegenheit.
Blick-Reporter Andri Bäggli aus Genf
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vor 17 Minuten
Tor
Tor

16. Minute – 2:0 – Tooor für Servette

Etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt und bereits steht es 2:0 für Servette – die Aufgabe für YB wird noch schwieriger. Und beim zweiten Gegentreffer sieht die Berner Verteidigung wieder nicht gut aus. Nach einem weiten Einwurf der Genferinnen kann sich Sobal auf der rechten Seite gegen zwei Bernerinnen durchsetzen und spielt zur Mitte. Im Strafraum kann Frey klären. Die YB-Kapitänin spielt den Ball jedoch direkt in die Füsse von Serrano, die Münger umtänzelt und zum 2:0 trifft.

vor 24 Minuten

13. Minute – 1:0*

Schlup versucht sich einfach mal aus der Distanz. Der Abschluss der YB-Verteidigerin geht jedoch neben dem Tor vorbei.

vor 27 Minuten
Gelbe Karte
Gelbe Karte

10. Minute – 1:0* – Gelbe Karte YB

YB-Verteidigerin Jimenez sieht die erste Karte des Spiels. Sie hält Torschützin Sobal zurück und wird dafür verwarnt.

vor 28 Minuten

7. Minute – 1:0*

YB muss nach der 1:2-Hypothek aus dem Hinspiel nun bereits zwei Tore aufholen, um zumindest eine Verlängerung erzwingen zu können. Die Bernerinnen kommen in der Folge vor das Genfer Tor, können jedoch keine Gefahr erzeugen.

vor 33 Minuten
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Der Gameplan der Bernerinnen geht schon nach nur zwei Minuten nicht auf. YB leistet bei einem Konter der Genferinnen nur Begleitschutz. Sobal sagt danke und schiebt zur Führung ein – so wird das mit der Titelverteidigung nichts.
Blick-Reporter Andri Bäggli aus Genf
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vor 36 Minuten
Tor
Tor

2. Minute – 1:0 – Toooor für Servette

Tooor für Servette durch Sobal. Die Genferinnen greifen über links mit Martinez an. Die Servette-Spielerin kann ungestört ins Zentrum flanken. Dort erzielt Sobal, die von den YB-Verteidigerinnen nur ungenügend angegangen wird, aus der Drehung die frühe Führung für das Heimteam.

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