Trotz starker Heim-EM
Schweizer Nati fällt in der Weltrangliste zurück

Der erstmalige Einzug in die Viertelfinals einer Europameisterschaft zahlt sich für das Schweizer Frauen-Nationalteam in der Weltrangliste der Fifa nicht aus.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Trotz dem Erreichen der K.o.-Runde an der Heim-EM verliert die Nati einen Rang in der Weltrangliste.
Foto: Toto Marti
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Nati fällt trotz des Viertelfinal-Einzugs an der Heim-EM in der Weltrangliste um einen Rang zurück. 

Angeführt wird das Ranking neu trotz der Finalniederlage von den Weltmeisterinnen aus Spanien, die die USA nach einem Jahr von der Spitze verdrängen.

Die neue Fifa-Weltrangliste

1. Spanien
2. USA
3. Schweden
4. England
5. Deutschland
6. Frankreich
7. Brasilien
8. Japan
9. Kanada
10 Nordkorea
11. Holland
12. Italien
...
24. Schweiz

Europameister England verbessert sich nach der erfolgreichen Titelverteidigung vom fünften auf den vierten Rang. Die deutschen Frauen fallen nach dem Halbfinal-Out gegen Spanien von Platz drei auf fünf zurück.

