Die Schweizer Nati fällt trotz des Viertelfinal-Einzugs an der Heim-EM in der Weltrangliste um einen Rang zurück.
Angeführt wird das Ranking neu trotz der Finalniederlage von den Weltmeisterinnen aus Spanien, die die USA nach einem Jahr von der Spitze verdrängen.
1. Spanien
2. USA
3. Schweden
4. England
5. Deutschland
6. Frankreich
7. Brasilien
8. Japan
9. Kanada
10 Nordkorea
11. Holland
12. Italien
...
24. Schweiz
1. Spanien
2. USA
3. Schweden
4. England
5. Deutschland
6. Frankreich
7. Brasilien
8. Japan
9. Kanada
10 Nordkorea
11. Holland
12. Italien
...
24. Schweiz
Europameister England verbessert sich nach der erfolgreichen Titelverteidigung vom fünften auf den vierten Rang. Die deutschen Frauen fallen nach dem Halbfinal-Out gegen Spanien von Platz drei auf fünf zurück.