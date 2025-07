Weil die Nati in der Nations League abgestiegen ist, droht 2026 eine knifflige WM-Quali. Für das Turnier in Brasilien muss die Schweiz mehrere Hürden überspringen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Vier Spiele, viermal rund 30'000 begeisterte Fans im Stadion: Die EM-Auftritte der Nati haben Lust auf mehr gemacht. Zum Beispiel auf die WM 2027, die in zwei Jahren in Brasilien steigen wird. Doch ausgerechnet auf dem bisherigen Höhepunkt des Schweizer Frauenfussballs droht die Nati zum ersten Mal seit 2019 wieder ein grosses Turnier zu verpassen.

Nach ungenügenden Auftritten in diesem Frühling hat die Schweiz Anfang Juni den Abstieg aus der Liga A der Nations League hinnehmen müssen. Das hat zur Folge, dass sie nun den Quali-Weg der Liga B antreten muss. Eine direkte Qualifikation für das Turnier in Brasilien ist daher gar nicht mehr möglich. Insgesamt stehen der Uefa elf WM-Plätze zur Verfügung. Nur die vier Sieger der Liga A qualifizieren sich direkt.

Sogar Interkontinental-Playoffs sind möglich

Die Schweiz wird für ein WM-Ticket mindestens zwei Playoff-Runden bestreiten müssen. Beendet sie ihre Quali-Gruppe der Liga B als Sieger, wartet in der ersten Runde ein Gruppenzweiter oder -dritter der Liga B. Wie bereits zuvor in der Gruppenphase könnten auch hier namhafte Gegner wie Portugal, Wales, und Schottland – und je nach Ausgang der Abstiegs-Playoffs auch Finnland, Dänemark oder Belgien warten. Verpasst die Nati den Gruppensieg, ist sogar ein Duell gegen einen Tabellenvierten aus der Liga A möglich.

Zu einem Duell mit einem Team aus der Liga A wird es aber wohl spätestens in der zweiten Playoff-Runde ohnehin kommen. Die acht Sieger der ersten Runde treffen dort auf die zweit- und drittplatzierten Teams aus der Liga A, falls die sich in der 1. Runde durchgesetzt haben. Je nach Los muss die Nati im Hin- und Rückspiel einen absoluten Top-Gegner aus dem Weg räumen. Im dümmsten Fall reicht am Ende aber nicht einmal ein solcher Exploit für ein WM-Ticket.

Denn nur sieben der acht Playoff-Sieger qualifizieren sich für die WM. Das nach der Nations-League-Gesamttabelle achtplatzierte Team muss im Februar 2027 in den Interkontinental-Playoffs noch einmal ran. Dort geht es gegen Gegner aus den anderen fünf Kontinentalverbänden. Einen ersten Anhaltspunkt, wie schwierig der Weg nach Brasilien werden wird, bekommt die Nati am 4. November, wenn die Quali-Gruppen ausgelost werden.