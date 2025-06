1/6 Die norwegische Zeitung «Dagbladet» sieht die Norwegerinnen der Schweizer Nati überlegen. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Norwegen hofft auf EM-Erfolg gegen formschwache Schweizer Gastgeberinnen

Norwegische Zeitung sieht gute Chancen auf Gruppensieg und Halbfinaleinzug

Zwei Siege in der Nations League gegen die Schweiz: 2:1 und 1:0

Carlo Steiner Redaktor Sport

Frohlocken im hohen Norden: «Seit zwölf Jahren stand Norwegen nicht mehr im Final, kam seitdem auch nie über den Viertelfinal hinaus. Bei den letzten beiden Turnieren war nach der Gruppenphase Schluss. Doch die Auslosung gibt diesmal Anlass zur Hoffnung. Norwegen war zwar in Topf 2, bekam aber aus dem ersten Topf die Gastgeberinnen aus der Schweiz zugelost – die mit Abstand schwächste Mannschaft aus Topf 1», schreibt die norwegische Zeitung «Dagbladet» vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen die Nati.

Die Chancen auf den Gruppensieg seien gut. Und so würde man im Viertelfinal den grossen Favoritinnen aus Spanien aus dem Weg gehen und hätte plötzlich gute Chancen auf den Halbfinal, rechnet TV-Expertin Andrine Hegerberg (32, 25 Länderspiele) vor.

Neben der im Vergleich zu den anderen Gruppenköpfen – Deutschland, Frankreich und Spanien – sicherlich tieferen sportlichen Qualität, macht dem norwegischen Blatt auch die bescheidene Form der Nati Hoffnung: «In der Schweiz herrscht schlechte Stimmung.»

Natürlich weist man auch gerne auf die beiden Siege in der Nations League gegen die Schweiz hin (2:1 im Februar, 1:0 Anfang Juni). Und darauf, dass mit Instagram-Superstar Alisha Lehmann «der grosse Star des Teams abseits des Platzes beim letzten Aufeinandertreffen gestrichen wurden. Sie steht nun im Kader, hatte aber in dieser Saison bei Juventus Turin kaum Spielzeit.»

Norweger Hoffnung gegen Schweizer Sorgen

Ob sich die Schweizer Sorgen und die norwegischen Hoffnungen weiter verstärken, oder ob sich die Skandinavierinnen und Skandinavier zu früh über die Auslosung gefreut haben, wird sich am 2. Juli beim Eröffnungsspiel in Basel zeigen.

Im Stadion mit dabei sein werden dann womöglich auch einige norwegische Steuerflüchtlinge, die in der Schweiz wohnen. Das «Dagbladet» nutzt das Thema Fussall in seinem Artikel nämlich auch für eine kleine politische Spitze: «Diesen Sommer werden sich die norwegischen Steuerflüchtlinge und die norwegische Nationalmannschaft in der Schweiz treffen», witzeln die Norweger.

