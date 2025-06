Die verletzte Ramona Bachmann und Schiess-Olympiasiegerin Chiara Leona statten der Nati am Dienstag in Nottwil einen Besuch im Training ab.

1/8 Nadine Riesen umarmt Ramona Bachmann. Foto: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Der Empfang ist herzlich: Als Ramona Bachmann (34) am Dienstag am Rand des Trainings in Nottwil LU der Nati einen Besuch abstattet, wird die Luzernerin von allen Seiten kräftig umarmt. Allen voran von Lia Wälti (32) und Ana-Maria Crnogorcevic (34), die mehr als ein Jahrzehnt Seite an Seite mit Bachmann alle Höhen und Tiefen durchgemacht haben und letzte Woche noch nicht im Camp weilten, als das Unheil passierte.

Mit Nati-Trainerin Pia Sundhage (65) und den beiden Assistenten Lilie Persson (59) und Anders Johansson (58) hält Bachmann einen kurzen Schwatz. Auf Schwedisch, spielte Bachmann doch während ihrer Karriere fünf Jahre in Schweden.

OP in Basel

Sechs Tage ist es her, seit der EM-Traum von Bachmann geplatzt ist. Im Training reisst bei einer Richtungsänderung das vordere Kreuzband im linken Knie der 153-fachen Internationalen, die damit die EM verpassen wird. Es wäre die fünfte Endrunde von Bachmann gewesen, die in der Nähe von Nottwil, in Malters, aufgewachsen ist.

Es ist die erste grosse Verletzung ihrer Karriere, «zum dümmstmöglichen Zeitpunkt», so Bachmann zu Blick. Ihre längste Ausfallzeit war bislang sechs Wochen wegen eines Bänderrisses im Fuss. Am Mittwoch wird Bachmann in Basel operiert, danach wird sie den ersten Teil der Reha in der Schweiz absolvieren und während der EM zumindest phasenweise beim Team weilen. Wie es danach weitergeht, hängt auch von Bachmanns Klub Houston Dash ab.

Olympiasiegerin dient als Inspiration

Mit der Schützin Chiara Leone (27) stattete ein zweiter Gast der Nati einen Besuch ab. Die Olympiasiegerin im Dreistellungskampf von Paris 2024 war von Sundhage eingeladen worden – als Inspiration für eine hoffentlich erfolgreiche EM. Leone absolvierte den ersten Teil des Trainings mit dem Team, nach dem gemeinsamen Essen hielt die Tessinerin noch einen kurzen Vortrag.

Captain Lia Wälti verzichtete auf die Teameinheit und trainierte individuell auf dem Platz, da sie noch immer die Folgen eines Schlags von der Partie vor zwei Wochen gegen Norwegen (0:1) spürt. Noelle Maritz (29) und Seraina Piubel (25) holten den Yo-Yo-Test nach, den der Rest des Teams vergangenen Woche in Grenchen absolviert hatte.





