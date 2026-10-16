Nati-Duo für Golden-Girl-Award nominiert

Zwei Nati-Spielerinnen wird eine grosse Ehre zuteil. Iman Beney und Sydney Schertenleib sind für den Golden-Girl-Preis nominiert.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Iman Beney (20) und Sydney Schertenleib (19) stehen unter den Top 10 beim Golden-Girl-Award. Die Nati-Spielerinnen in Diensten von Manchester City respektive Barcelona könnten damit zur fünften Preisträgerin der Auszeichnung für die beste Spielerin unter 21 werden.

Während der Golden Boy schon seit 2003 gekürt wird, war die deutsche Jule Brand (24) 2022 die erste Gewinnerin. Nach ihr gewannen Linda Caicedo (21, Kol), Vicky Lopez (20, Sp) und Michelle Agyemang (20, En).

Die weiteren Nominierten für den vom italienischen Tuttosport vergebenen Preis sind Veerle Buurman (20, Ho, Chelsea), Giulia Galli (18, It, Barça), Azzurra Gallo (20, It, Toulouse), Smilla Holmberg (20, Sd, Arsenal), Maeline Mendy (19, Fr, Paris FC), Felicia Schröder (19, Sd, Real), Clara Serrajordi (18, Sp, Barça) und Alara Sehitler (19, De, Bayern). Es werden nur Spielerinnen berücksichtigt, die in Europa spielen.

Eine Jury, bestehend aus 50 Sportjournalistinnen und -journalisten aus ganz Europa, bestimmt die Siegerin, die im November bekannt gegeben wird. Bei den Männern steht kein Schweizer unter den 25 Finalisten.

Die Golden-Boy-Kandidaten 1. Yan Diomande (19, Elf, Real Madrid) 2. Pau Cubarsi (19, Sp, FC Barcelona) 3. Ayyoub Bouaddi (19, Fr, Manchester City) 4. Estevao (19, Br, FC Chelsea) 5. Warren Zaïre-Emery (20, Fr, Paris Saint-Germain) 6. Eli Junior Kroupi (20, Fr, AFC Bournemouth) 7. Lennart Karl (18, De, FC Bayern München) 8. Luka Vuskovic (19, Kro, Brighton & Hove Albion) 9. Rayan (20, Br, AFC Bournemouth) 10. Victor Froholdt (20, Dä, FC Porto) 11. Saïd El Mala (20, De, 1. FC Köln) 12. Miles Lewis-Skelly (20, En, FC Arsenal) 13. Marc Bernal (19, Sp, FC Barcelona) 14. Endrick (20, Br, Real Madrid) 15. Gianluca Prestianni (20, Arg, Benfica) 16. Jorrel Hato (20, Ho, FC Chelsea) 17. Konstantinos Karetsas (18, Gr, Borussia Dortmund) 18. Finn Jeltsch (20, De, VfB Stuttgart) 19. Kerim Alajbegovic (19, Bos, Juventus Turin) 20. Jon Martín (20, Sp, Real Sociedad) 21. Rodrigo Mora (19, Por, AS Rom) 22. Franco Mastantuono (19, AR, AC Florenz) 23. Xavi Espart (19, Sp, FC Barcelona) 24. Joane Gadou (19, Fr, Borussia Dortmund) 25. Charalampos Kostoulas (19, Gr, Brighton & Hove Albion) 1. Yan Diomande (19, Elf, Real Madrid) 2. Pau Cubarsi (19, Sp, FC Barcelona) 3. Ayyoub Bouaddi (19, Fr, Manchester City) 4. Estevao (19, Br, FC Chelsea) 5. Warren Zaïre-Emery (20, Fr, Paris Saint-Germain) 6. Eli Junior Kroupi (20, Fr, AFC Bournemouth) 7. Lennart Karl (18, De, FC Bayern München) 8. Luka Vuskovic (19, Kro, Brighton & Hove Albion) 9. Rayan (20, Br, AFC Bournemouth) 10. Victor Froholdt (20, Dä, FC Porto) 11. Saïd El Mala (20, De, 1. FC Köln) 12. Miles Lewis-Skelly (20, En, FC Arsenal) 13. Marc Bernal (19, Sp, FC Barcelona) 14. Endrick (20, Br, Real Madrid) 15. Gianluca Prestianni (20, Arg, Benfica) 16. Jorrel Hato (20, Ho, FC Chelsea) 17. Konstantinos Karetsas (18, Gr, Borussia Dortmund) 18. Finn Jeltsch (20, De, VfB Stuttgart) 19. Kerim Alajbegovic (19, Bos, Juventus Turin) 20. Jon Martín (20, Sp, Real Sociedad) 21. Rodrigo Mora (19, Por, AS Rom) 22. Franco Mastantuono (19, AR, AC Florenz) 23. Xavi Espart (19, Sp, FC Barcelona) 24. Joane Gadou (19, Fr, Borussia Dortmund) 25. Charalampos Kostoulas (19, Gr, Brighton & Hove Albion) Mehr