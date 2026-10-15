Darum gehts
- Nach Israel wartet in den WM-Playoffs Österreich
- Fans kritisieren Wältis englische Kabinenansprache 2025
- Crnogorcevic verweist auf das englische Trainerteam
Die Schweizer Nati ist derzeit auf WM-Kurs für 2027. Doch in den sozialen Medien ging am Dienstag ein ganz anderer Moment viral. Und zwar postete der Schweizerische Fussballverband einen Auszug aus der neu erschienenen SRF-Doku zur Heim-EM der Frauen 2025.
Im Beitrag hält Captain Lia Wälti (33) eine emotionale Ansprache an ihr Team. Was auffällt: Sie redet auf Englisch – also in keiner Landessprache der Schweiz.
Kritik an der Sprachwahl
Unter dem Post hat sich eine Welle an kritischen Kommentaren gesammelt. Ein User meint: «Schweizerdeutsch ist eine Fremdsprache für sie?» Es herrscht Unverständnis über Englisch als Sprache in der Kabine: «Warum Englisch?» Es gibt aber auch Fans, die sich hinter das Team der damaligen Trainerin Pia Sundhage (66) stellen: «In jedem internationalen Spitzensport wird Englisch gesprochen.»
Nati-Stürmerin schiesst nun zurück
Nun schaltet sich auch eine Spielerin in die Debatte ein. Auf der Plattform X antwortet Nati-Stürmerin Ana-Maria Crnogorcevic (36) auf einen Kommentar zur Sprachwahl ihrer Mannschaftskollegin. Der User schreibt: «Zumindest Grundkenntnisse der deutschen Sprache sollten für jede Spielerin ein Muss sein!»
Das kontert Crnogorcevic: «Keine Sorge um unsere Sprachkenntnisse 😉 Wir sprechen fliessend mehrere Sprachen – Schweizerdeutsch, Deutsch, Französisch und Englisch, einige sogar mehr.🙆♀️ Da unser Trainerteam nur Englisch sprach, waren wir einfach nett genug, uns anzupassen. Rücksichtsvoll UND sprachbegabt»
Wälti heizt in der Ansprache dem Team damals ein: «Wir sind die Schweiz. Lasst uns allen zeigen, dass wir grossartige Spielerinnen sind und für unser Land alles geben!»
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