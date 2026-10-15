Die Schweizer Nati steht momentan mitten in den Playoffs für die WM 2027 in Brasilien. Ende November wartet nun Österreich. Auf Instagram kritisieren einige Fans eine Ansprache von Lia Wälti (33) aus dem Jahr 2025. Nun meldet sich eine Teamkollegin zu Wort.

Darum gehts Nach Israel wartet in den WM-Playoffs Österreich

Fans kritisieren Wältis englische Kabinenansprache 2025

Crnogorcevic verweist auf das englische Trainerteam

Fabienne Kleinhenz

Die Schweizer Nati ist derzeit auf WM-Kurs für 2027. Doch in den sozialen Medien ging am Dienstag ein ganz anderer Moment viral. Und zwar postete der Schweizerische Fussballverband einen Auszug aus der neu erschienenen SRF-Doku zur Heim-EM der Frauen 2025.

Im Beitrag hält Captain Lia Wälti (33) eine emotionale Ansprache an ihr Team. Was auffällt: Sie redet auf Englisch – also in keiner Landessprache der Schweiz.

Kritik an der Sprachwahl

Unter dem Post hat sich eine Welle an kritischen Kommentaren gesammelt. Ein User meint: «Schweizerdeutsch ist eine Fremdsprache für sie?» Es herrscht Unverständnis über Englisch als Sprache in der Kabine: «Warum Englisch?» Es gibt aber auch Fans, die sich hinter das Team der damaligen Trainerin Pia Sundhage (66) stellen: «In jedem internationalen Spitzensport wird Englisch gesprochen.»

Nati-Stürmerin schiesst nun zurück

Nun schaltet sich auch eine Spielerin in die Debatte ein. Auf der Plattform X antwortet Nati-Stürmerin Ana-Maria Crnogorcevic (36) auf einen Kommentar zur Sprachwahl ihrer Mannschaftskollegin. Der User schreibt: «Zumindest Grundkenntnisse der deutschen Sprache sollten für jede Spielerin ein Muss sein!»

Das kontert Crnogorcevic: «Keine Sorge um unsere Sprachkenntnisse 😉 Wir sprechen fliessend mehrere Sprachen – Schweizerdeutsch, Deutsch, Französisch und Englisch, einige sogar mehr.🙆‍♀️ Da unser Trainerteam nur Englisch sprach, waren wir einfach nett genug, uns anzupassen. Rücksichtsvoll UND sprachbegabt»

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Wälti heizt in der Ansprache dem Team damals ein: «Wir sind die Schweiz. Lasst uns allen zeigen, dass wir grossartige Spielerinnen sind und für unser Land alles geben!»