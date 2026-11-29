Mit 19 Jahren zählt Sydney Schertenleib zu den wichtigsten Nati-Spielerinnen. Im Blick-Interview spricht sie über ihre Situation bei Barcelona, warum sie mehr auf Ernährung und Regeneration achtet und über ihre Shoppingsucht.

Darum gehts Bei Barcelona will Sydney Schertenleib mehr spielen und sich als Stammspielerin etablieren

Sie achtet stärker auf Ernährung und Regeneration und spielt bei Barcelona oft rechts hinten

Eine WM-Teilnahme mit der Schweiz ist für Schertenleib ein Traum, gegen Österreich geht es um alles

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Blick: Sie werden im Januar erst 20 Jahre alt. Müssen Sie sich manchmal kneifen oder ist der Barça-Alltag nach gut zwei Jahren schon normal geworden?

Sydney Schertenleib: Es ist noch immer etwas surreal. Ich spüre schon, dass es nicht selbstverständlich ist, für Barça zu spielen und dieses Wappen auf der Brust zu tragen. Ich bin stolz, aber auch dankbar.

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin sehr zufrieden, es läuft mega. Man merkt, dass ich mit mehr Selbstvertrauen spiele.

Welche Ziele hatten Sie sich vor der Saison gesetzt?

Ich wollte mehr Spielzeit haben, vor allem auch in der Champions League, und Stammspielerin werden. Bis jetzt läuft es ziemlich gut. Aber ich weiss, dass ich die Leistungen konstant bringen muss. Nicht, dass das Niveau nach ein paar Monaten wieder runtergeht.

Was haben Sie anders gemacht?

Im Sommer schalte ich jeweils ab, dann denke ich gar nicht allzu viel an Fussball. Wenn ich dann jeweils nach Barcelona zurückkehre, bin ich in den ersten drei, vier Wochen ziemlich am Leiden. Dies ist nun aber eigentlich das erste Jahr, in dem ich merke, dass ich Profisportlerin bin. Die Bedingungen waren auch in den vergangenen Jahren professionell. Meine Routinen waren es damals jedoch weniger.

Sydney Schertenleib persönlich Sydney Schertenleib wird am 30. Januar 2007 in Zürich geboren und wächst in Richterswil auf. Als Mädchen wechselt sie in den Nachwuchs des FC Zürich, später geht sie für eine Saison zu GC, ehe 2024 der grosse FC Barcelona ruft. Mit den Katalaninnen erreicht Schertenleib zweimal den Champions-League-Final und gewinnt in diesem Frühjahr erstmals den wichtigsten Titel, kommt im Final gegen Lyon allerdings nicht zum Einsatz. Ihr Debüt in der Nati gibt sie unter Pia Sundhage mit 17, 2025 nimmt die Mittelfeldspielerin, 28 Länderspiele bestritten hat (6 Tore), an der EM teil. Schertenleib hat zwei ältere Schwestern, ihre Mutter ist Amerikanerin. Sydney Schertenleib wird am 30. Januar 2007 in Zürich geboren und wächst in Richterswil auf. Als Mädchen wechselt sie in den Nachwuchs des FC Zürich, später geht sie für eine Saison zu GC, ehe 2024 der grosse FC Barcelona ruft. Mit den Katalaninnen erreicht Schertenleib zweimal den Champions-League-Final und gewinnt in diesem Frühjahr erstmals den wichtigsten Titel, kommt im Final gegen Lyon allerdings nicht zum Einsatz. Ihr Debüt in der Nati gibt sie unter Pia Sundhage mit 17, 2025 nimmt die Mittelfeldspielerin, 28 Länderspiele bestritten hat (6 Tore), an der EM teil. Schertenleib hat zwei ältere Schwestern, ihre Mutter ist Amerikanerin. Mehr

Wie äussert sich das?

Ich schaue seit diesem Jahr auf die Ernährung und die Regeneration, was ich in den letzten zwei Jahren nicht gemacht habe. Ich spüre, dass mir das sehr gut tut – auf und neben dem Platz. Auch mit dem Spanisch wird es immer besser, was ebenfalls hilft, dass ich meine Mitspielerinnen und den Trainer besser verstehe.

Spüren Sie Fortschritte?

Man lernt jedes Jahr dazu. In meinem ersten Jahr in Barcelona war ich 17. Da spielte es für mich keine Rolle, ob ich zehn Stunden oder nur fünf Stunden schlafe. Manchmal war ich bis spät in der Nacht wach. Ich merkte gar nicht, dass dies einen Einfluss auf meine Leistung hatte. Jetzt muss ich sagen: Es macht mega viel aus, wie man vor oder nach einem Matchtag isst und schläft. Ich spüre es auch, weil ich mehr spiele, mein Körper deshalb müder ist. Umso wichtiger ist, dass man sich gut regeneriert.

Oft spielen Sie hinten rechts. Stört Sie das?

Ich vermisse es schon, im Zentrum zu spielen. Aber wo immer mich der Trainer braucht, werde ich alles geben. Ist das rechts hinten, dann spiele ich dort und gebe mein Bestes. Es macht mich aber auch stolz, weil in den letzten beiden Jahren hätte er mich dort nicht bringen können, weil ich es defensiv nicht fertiggebracht hätte und mental nicht bereit gewesen wäre, diesen Schritt zu machen. Ich habe mich in diesem Jahr defensiv noch einmal verbessert. Und wenn man diese Position mehrmals spielt, wird man immer besser. Man gewöhnt sich an die Bewegungen und ans Verteidigungsverhalten.

Sie haben sich auch ans Siegen gewöhnt. Trotzdem hat Barcelona vor kurzem wieder einmal verloren. Was war das für ein Gefühl?

Es war schon frustrierend, weil es derselbe Gegner (San Sebastián – Red.) und derselbe Platz war wie im letzten Jahr. Es ist natürlich spannender, wenn man nicht jedes Spiel gewinnt. Aber Barcelona will immer gewinnen und wenn man wie zuletzt einmal zwei Spiele nur unentschieden spielt, was seit Jahren nicht mehr vorgekommen ist, dann ist das nicht gut genug und man will einfach mehr.

Der Hype um Sie wird immer grösser. Spüren Sie das?

Kaum, obwohl ich auf den sozialen Medien bin, allerdings nicht extrem. Vielleicht, weil ich mich auch für andere Sachen interessiere, zum Beispiel für Musik. Aber nach dem Spiel gegen Real, als ich das Tor geschossen habe, lief dies schon fast überall. Ansonsten hat sich aber nicht viel verändert.

Macht Sie das stolz?

Ja. Aber ich bin ein Mensch, der nicht allzu fest daran denken will. Manchmal ist es auch gut, wenn man gar nicht alles mitbekommt, was rundherum so läuft. Wichtig ist, dass man demütig und am Boden bleibt, sein Leben lebt und alle Leute gleich behandelt. Ich will Spass haben, weiter Gas geben und den Moment geniessen.

Sie sind auch für Werbepartner sehr interessant, verdienen viel Geld damit. Was haben Sie sich zuletzt gegönnt?

Ich habe eine kleine Shoppingsucht. Ich gönne mir öfters Kleider, die ich, wenn ich sie habe, hinterfrage, was nicht gerade förderlich ist (lacht). Ich behalte aber alle, weswegen mein Schrank voll mit Kleidern ist.

In der Nati sind Sie die Jüngste, trotzdem wird von Ihnen sehr viel erwartet. Wie gehen Sie mit diesen Erwartungen um?

Es gibt einfachere und schwierigere Tage. Am schwierigsten ist es, wenn ich kein gutes Spiel mache wie zuletzt im Rückspiel gegen Israel, als ich nicht auf der Höhe war. Man kriegt dann schnell mit, dass darüber gesprochen wird.

Spüren Sie den Druck?

Wenn ich Druck spüre, dann von mir selber. Wenn er von aussen kommt, ist es eigentlich ein «gesunder» Druck. Ich lerne noch, wie man damit umgeht. Eigentlich sollte man einfach auf den Platz gehen und Spass haben.

Sie haben auf Klubebene schon alles gewonnen. Was für Ziele haben Sie noch?

Ich will alles nochmals erreichen – mehrmals. Ich bin sehr stolz, dass ich die Champions League gewonnen habe und zweimal im Final stand. Aber ich will auf dem Platz stehen, spielen, ein Tor schiessen, mehr Verantwortung übernehmen und aktiv zum Sieg beitragen. Deshalb fühlt es sich für mich nicht an, als hätte ich die Champions League gewonnen. Klar haben wir gefeiert. Es war mega schön und ich war stolz auf meine Mannschaft. Aber ich möchte es selber erleben, der Mannschaft zu helfen, dass wir den Pokal gewinnen.

Was würde eine WM-Teilnahme mit der Schweiz Ihnen bedeuten?

Eine WM-Teilnahme wäre ein Traum. Ich war schon mit der U17 an einer EM und die Heim-EM im letzten Jahr war ein mega cooles Erlebnis. Aber eine WM ist noch einmal grösser, es ist definitiv ein Ziel von mir. Aber ich möchte gar nicht darüber sprechen, sonst werde ich gleich etwas nervös (lacht).

Wie sehen Sie die Chancen gegen Österreich?

Es geht um alles oder nichts, aber wir können das packen. Es liegt an uns. Die Leute werden wir auf unserer Seite haben, wir wissen, wie sich eine solche Kulisse anfühlt. Ich freue mich mega auf das Spiel, aber der Druck ist da.