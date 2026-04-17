Noelle Maritz ist mit 139 Länderspielen bereits die Nummer 3 der ewigen Rekordliste – mit erst 30 Jahren. Die Dauerbrennerin ist auch die Lebensversicherung in der Nati-Defensive, denn wenn es hart auf hart kommt, wird die gelernte Aussenverteidigerin zur Abwehrchefin.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Noelle Maritz ist die Dauerbrennerin in der Nati. Heute Samstag bestreitet sie in der Türkei ihr 140. Länderspiel, wobei sie bereits die Nummer 3 der ewigen Rangliste hinter Ana-Maria Crnogorcevic (179) und Ramona Bachmann (152) ist. Und das mit erst 30 Jahren. «Es ist schon etwas Spezielles, das nicht viele von sich sagen können», so die Verteidigerin.

Was das Ganze noch spezieller macht: Maritz war praktisch immer Stammspielerin. Egal, wer die Nati trainierte, an der in den USA aufgewachsenen Ostschweizerin kam niemand vorbei. Auch Rafel Navarro (40) weiss, was er an der Legionärin von Aston Villa hat. «Sie kann uns im Aufbau auf ganz viele Arten helfen. Und in der Defensive ist ihre Erfahrung enorm wichtig.» Nicht umsonst ist Maritz, die zusammen mit Leila Wandeler auch den Kabinen-DJ gibt, Teil des Captain-Teams.

Seit Urzeiten dabei

Gerade in der Abwehr, wo der SFV nicht sehr viel Auswahl hat, ist Maritz quasi die Schweizer Lebensversicherung. Denn in den letzten Jahren musste die gelernte Aussenverteidigerin immer wieder im Zentrum ran. So bei der WM 2023 in Neuseeland, wie auch an der Heim-EM im letzten Sommer. Und zuletzt auch am Dienstag gegen die Türkei (3:1), als die Defensive erst stabiler wurde, als Maritz nach der Pause ins Zentrum rückte. «Ich spiele dort, wo es mich braucht», sagt sie pragmatisch.

Ihr erstes Länderspiel bestritt Maritz im März 2013 gegen Kanada, seither hat sich viel verändert, vor allem auch bei Auswärtsreisen. «Früher mussten wir oft umsteigen mit dem Flugzeug, hatten teilweise lange Wartezeiten oder sind nach der Landung noch dreieinhalb Stunden mit dem Bus gefahren.» Inzwischen fliegt auch die Frauen-Nati mit einem Charter an die Spielorte, so auch nach Sinop, das knapp 700 Kilometer entfernt von Istanbul am Schwarzen Meer liegt.

Den US-Pass gab sie zurück

Maritz Wahlheimat ist England, wo sie seit 2020 spielt, seit 2024 bei Aston Villa. Ihr Vertrag läuft Ende Saison aus, doch die Chancen stehen gut, dass die Option für ein weiteres Jahr gezogen wird. «England hat die beste Liga Europas. Ich fühle mich wohl, für mich gibt es keinen Grund zur Veränderung.» Den amerikanischen Pass hat sie vor kurzem abgegeben. «Es hat für mich keinen Sinn mehr gemacht», so Maritz, die ihre ersten zehn Lebensjahre in Kaliforniern und an der amerikanischen Ostküste verbracht hat.

Neben Crnogorcevic und Lia Wälti ist sie die einzige Spielerin, die an allen bisherigen WM- und EM-Endrunden des SFV dabei war. Ihr grosses Ziel: Nach Kanada 2015 und Neuseeland 2023 will Maritz im nächsten Jahr in Brasilien ihre dritte WM bestreiten. «Das hat für uns alle oberste Priorität.» Auch im Land des Jogo Bonito sollen bei der Nati-Dauerbrennerin noch ein paar Länderspiele dazukommen.