Die Nati gewinnt gegen die Türkei nach einer schwachen ersten Halbzeit letztlich verdient mit 3:1. Der Grund für die Leistungssteigerung nach der Pause sei die Ansprache von Nati-Trainer Rafel Navarro gewesen, verrät Matchwinnerin Aurélie Csillag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurélie Csillag erzielt zwei Tore beim 400. SFV-Jubiläumsspiel gegen die Türkei

Die Mittelstürmerin überzeugt mit Schnelligkeit und Abschlussstärke

Im fünften Länderspiel in der Ära Navarro erzielt sie ihre Tore 3 und 4 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Aurélie Csillag (23) mag sich nicht erinnern, dass sie jemals ein solch schönes Tor geschossen hat. «Es ist instinktiv passiert», beschreibt sie die Szene in der 49. Minute, als sie die Flanke von Iman Beney mit dem inneren Absatz des rechten Fusses herrlich in die weite Torecke ablenkt.

Es ist der erste Streich der Liverpool-Stürmerin an diesem Jubiläumsabend für den Verband, bei dem auch SFV-Präsident Peter Knäbel und Freestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud zugegen sind. Und wie Cathy Moser 1972 beim ersten Frauen-Länderspiel überhaupt gegen Frankreich, trifft auch Csillag im 400. doppelt.

Mit dem Abstauber Csillags zum 2:1 eine Viertelstunde vor Schluss ist der Widerstand der zähen und unbequemen Türkinnen endgültig gebrochen. «Es war sicher nicht das beste Spiel von uns. Aber wir sind geduldig geblieben und haben gewonnen. Das ist das, was zählt», so Csillag.

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Csillag zahlt Vertrauen zurück

Für die Zürcherin sind es im fünften Länderspiel unter Rafel Navarro (40) die Tore 3 und 4, nachdem sie zuvor in zehn Spielen nie getroffen hat. «Er schenkt mir mega viel Vertrauen, und auch das Team vertraut mir», so die Matchwinnerin. «Das spüre ich und das zeigt sich in den Toren.»

Navarro sagt, er sei froh, dass er und sein Staff im ersten Camp auf die Idee gekommen seien, Csillag als Mittelstürmerin einzusetzen. «Das hatte sie vorher nicht so oft gespielt.» Dank ihrer Schnelligkeit und Physis ist sie prädestiniert für die Rolle als Nummer 9.

Dass Csillag auch über Abschlussqualitäten verfügt, hat sie inzwischen mehrfach unter Beweis gestellt. «Sie verbessert sich jeden Tag und bewegt sich auch immer besser im Strafraum», so Navarro. Das müsse man lernen, wenn man es sich nicht gewohnt sei, auf dieser Position zu spielen.

Navarros Pausenansprache

Dass auch Csillag noch nicht alles gelingt, sieht man in der ersten Halbzeit, als auch sie – wie die ganze Mannschaft – Mühe hat, ins Spiel zu finden. «Rafel hat auf den Tisch gehauen und uns geweckt. Danach wurde es etwas lauter in der Kabine, aber es hat uns motiviert», verrät die Mittelstürmerin.

Der Nati-Trainer selbst muss schmunzeln, als er das hört. «Ich habe versucht, positiv zu bleiben. Weil alle wussten ja, dass wir schlecht gespielt haben.» Sie hätten Lösungen aufgezeigt, damit das Team nach der Pause besser werde. «Ich weiss nicht, ob ich auf den Tisch gehauen habe. Aber wenn, dann habe ich es vergessen», so Navarro mit einem Lachen.

Die Änderungen haben sich jedenfalls ausbezahlt. Die Nati findet besser ins Spiel und ist vor allem in der Schlussphase, als die Kräfte bei den Gästen schwinden, das klar bessere Team. «Danach sind Lücken aufgegangen und wir haben die Räume gefunden», so Csillag.

Für sie, die in Zürich aufgewachsen ist, war das Jubiläumsspiel in dreifacher Hinsicht speziell. «Ich habe mega viele bekannte Gesichter gesehen», so die Matchwinnerin. Es sei ein unglaubliches Gefühl, wenn die ganze Familie da sei, einen unterstütze und man dabei zwei Tore schiesse. «Das Wichtigste aber ist, dass man Spass hat.» Den hatte Aurélie Csillag am Dienstagabend offensichtlich.