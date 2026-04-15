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«Es ist einfach instinktiv passiert»
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Csillag zu Hacken-Traumtor:«Es ist einfach instinktiv passiert»

Nati-Matchwinnerin Csillag
«Rafel hat in der Pause auf den Tisch gehauen»

Die Nati gewinnt gegen die Türkei nach einer schwachen ersten Halbzeit letztlich verdient mit 3:1. Der Grund für die Leistungssteigerung nach der Pause sei die Ansprache von Nati-Trainer Rafel Navarro gewesen, verrät Matchwinnerin Aurélie Csillag.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Aurélie Csillag ist mit zwei Toren die Matchwinnerin gegen die Türkei.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Aurélie Csillag erzielt zwei Tore beim 400. SFV-Jubiläumsspiel gegen die Türkei
  • Die Mittelstürmerin überzeugt mit Schnelligkeit und Abschlussstärke
  • Im fünften Länderspiel in der Ära Navarro erzielt sie ihre Tore 3 und 4
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Aurélie Csillag (23) mag sich nicht erinnern, dass sie jemals ein solch schönes Tor geschossen hat. «Es ist instinktiv passiert», beschreibt sie die Szene in der 49. Minute, als sie die Flanke von Iman Beney mit dem inneren Absatz des rechten Fusses herrlich in die weite Torecke ablenkt.

Es ist der erste Streich der Liverpool-Stürmerin an diesem Jubiläumsabend für den Verband, bei dem auch SFV-Präsident Peter Knäbel und Freestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud zugegen sind. Und wie Cathy Moser 1972 beim ersten Frauen-Länderspiel überhaupt gegen Frankreich, trifft auch Csillag im 400. doppelt.

Mit dem Abstauber Csillags zum 2:1 eine Viertelstunde vor Schluss ist der Widerstand der zähen und unbequemen Türkinnen endgültig gebrochen. «Es war sicher nicht das beste Spiel von uns. Aber wir sind geduldig geblieben und haben gewonnen. Das ist das, was zählt», so Csillag.

So herrlich bringt Csillag die Nati in Führung
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Per Hacke durch die Beine:So herrlich bringt Csillag die Nati in Führung

Csillag zahlt Vertrauen zurück

Für die Zürcherin sind es im fünften Länderspiel unter Rafel Navarro (40) die Tore 3 und 4, nachdem sie zuvor in zehn Spielen nie getroffen hat. «Er schenkt mir mega viel Vertrauen, und auch das Team vertraut mir», so die Matchwinnerin. «Das spüre ich und das zeigt sich in den Toren.»

Navarro sagt, er sei froh, dass er und sein Staff im ersten Camp auf die Idee gekommen seien, Csillag als Mittelstürmerin einzusetzen. «Das hatte sie vorher nicht so oft gespielt.» Dank ihrer Schnelligkeit und Physis ist sie prädestiniert für die Rolle als Nummer 9.

Dass Csillag auch über Abschlussqualitäten verfügt, hat sie inzwischen mehrfach unter Beweis gestellt. «Sie verbessert sich jeden Tag und bewegt sich auch immer besser im Strafraum», so Navarro. Das müsse man lernen, wenn man es sich nicht gewohnt sei, auf dieser Position zu spielen.

Navarros Pausenansprache

Dass auch Csillag noch nicht alles gelingt, sieht man in der ersten Halbzeit, als auch sie – wie die ganze Mannschaft – Mühe hat, ins Spiel zu finden. «Rafel hat auf den Tisch gehauen und uns geweckt. Danach wurde es etwas lauter in der Kabine, aber es hat uns motiviert», verrät die Mittelstürmerin.

Der Nati-Trainer selbst muss schmunzeln, als er das hört. «Ich habe versucht, positiv zu bleiben. Weil alle wussten ja, dass wir schlecht gespielt haben.» Sie hätten Lösungen aufgezeigt, damit das Team nach der Pause besser werde. «Ich weiss nicht, ob ich auf den Tisch gehauen habe. Aber wenn, dann habe ich es vergessen», so Navarro mit einem Lachen.

Die Änderungen haben sich jedenfalls ausbezahlt. Die Nati findet besser ins Spiel und ist vor allem in der Schlussphase, als die Kräfte bei den Gästen schwinden, das klar bessere Team. «Danach sind Lücken aufgegangen und wir haben die Räume gefunden», so Csillag.

Für sie, die in Zürich aufgewachsen ist, war das Jubiläumsspiel in dreifacher Hinsicht speziell. «Ich habe mega viele bekannte Gesichter gesehen», so die Matchwinnerin. Es sei ein unglaubliches Gefühl, wenn die ganze Familie da sei, einen unterstütze und man dabei zwei Tore schiesse. «Das Wichtigste aber ist, dass man Spass hat.» Den hatte Aurélie Csillag am Dienstagabend offensichtlich.

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
3
7
2
Italien
Italien
3
5
4
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Serbien
Serbien
3
-8
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
2
7
2
Frankreich
Frankreich
3
3
6
3
Irland
Irland
3
-1
3
4
Polen
Polen
3
-4
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
8
9
2
Spanien
Spanien
3
4
6
3
Island
Island
3
-4
3
4
Ukraine
Ukraine
3
-8
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
13
9
2
Norwegen
Norwegen
3
2
6
3
Slowenien
Slowenien
3
-9
3
4
Österreich
Österreich
3
-6
0
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
3
9
7
1
Wales
Wales
3
9
7
3
Albanien
Albanien
3
-7
3
4
Montenegro
Montenegro
3
-11
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
7
9
2
Türkei
Türkei
3
2
6
3
Nordirland
Nordirland
3
1
3
4
Malta
Malta
3
-10
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
9
9
2
Finnland
Finnland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
-5
3
4
Lettland
Lettland
3
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
3
12
7
2
Belgien
Belgien
3
8
7
3
Israel
Israel
3
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3
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-18
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
3
7
7
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
12
6
3
Estland
Estland
3
-1
4
4
Liechtenstein
Liechtenstein
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-18
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
3
9
9
2
Kroatien
Kroatien
3
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
3
2
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4
Gibraltar
Gibraltar
3
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
3
6
7
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
3
6
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
3
-4
3
4
Andorra
Andorra
3
-5
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
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1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
2
-3
0
3
Georgien
Georgien
1
-3
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
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1
Rumänien
Rumänien
2
5
6
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
2
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1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
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1
Weißrussland
Weißrussland
2
4
6
2
Kasachstan
Kasachstan
2
2
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3
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