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Xhemaili nach Traumtor
«Habe von dem Fallrückzieher-Tor geträumt»

Riola Xhemaili trifft beim 7:3-Auswärtssieg der Schweizer Frauen-Nati im WM-Playoff gegen Israel doppelt. Das zweite persönliche Tor erzielt sie per wunderschönem Fallrückzieher. Im Interview verrät sie, dass sie in der Nacht vom Traumtor geträumt hat.
Publiziert: 18:44 Uhr
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef
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